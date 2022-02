Pessoas preferem interagir com robôs femininos, aponta estudo

Um novo estudo, publicado no periódico científico International Journal of Hospitality Management, revelou que pessoas preferem interagir com robôs femininos em hotéis, em detrimento de robôs masculinizados. A pesquisa foi conduzida com base na participação de 170 indivíduos e trabalhou com cenários hipotéticos.

Devido à redução das equipes de grande parte do setor da hotelaria durante a pandemia, diversos estabelecimentos pelo mundo recorreram a assistentes robóticos para ajudar no contato com os hóspedes. A preferência por robôs femininos, segundo especialistas, pode se dever à estereotipização do papel feminino na sociedade e especialmente na prestação de serviços.

Assim, mulheres seriam vistas como mais submissas e solícitas, ou seja, melhores atendentes quando o assunto é cuidar dos desejos dos clientes. A força do estereótipo é tão grande que foi herdada pelos robôs.

Outra descoberta do estudo foi a predileção por máquinas que mais se assemelham a pessoas, com rostos humanizados e movimentos naturais. Dessa forma, as interações preferidas dos voluntários foram aquelas com robôs femininos e “quase” humanos.