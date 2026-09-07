Patagônia pode ser novo alvo de indústria da tecnologia para construção de data centers

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A Patagônia argentina emerge como novo polo para mega data centers, atraindo investidores com seu clima frio, energia renovável e vastas terras. Empresas como Pampa Energia buscam implantar grandes estruturas, explorando recursos locais. A região, no entanto, é lar do povo Mapuche, que historicamente resiste à expansão de projetos energéticos.

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Nas terras frias da Patagônia, na Argentina, podem estar os novos locais de construção de mega data centers, infraestrutura essencial para a indústria de tecnologia e cada vez mais presente com o avanço da Inteligência Artificial (IA). A região tem atraído investidores por causa das temperaturas baixas, possibilidade de energia renovável, a presença do gás de xisto e grandes pedaços de terra disponíveis.

De acordo com informações da agência Reuters, a empresa de energia Pampa Energia tem influenciado na instalação de um possível data center na área, próximo da usina termelétrica também da empresa Loma de la Lata. O centro de dados consumiria energia que vem diretamente da formação de gás xisto chamada de Vaca Muerta, também presente na área, chegando a 500 megawatts de energia.

A maior parte dos centros de dados da Argentina hoje se concentra em Buenos Aires, capital do país. A OpenAI anunciou a construção de um desses centros no país, em parceria com a companhia Sur Energy, com custo de US$ 25 bilhões (cerca de R$ 127,5 bilhões) e uma capacidade de 500 MW. Apesar disso, outros vizinhos da região tem mais avanço na área, como o Chile, que já conta com a construção de um mega data center no Chile, ou o Google, que pretende construir um no Uruguai. O Brasil, maior país da América Latina, também é o principal nessa vanguarda.

Na região da Patagônia, famílias do grupo indígena Mapuche vivem nas grandes áreas rurais hoje vistas como grande investimento futuro para a construção dessas mega infraestruturas. Em um contexto histórico, eles já têm lutado contra empresas de energia que usam o espaço.