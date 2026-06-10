Parceria entre Messi e ChatGPT permite que fãs mudem cor do cabelo com ajuda de IA generativa

Através das redes sociais, o astro do futebol Lionel Messi compartilhou um vídeo em parceria com a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, ferramenta principal no projeto. No vídeo, Messi chama os fãs de futebol para usarem o assistente e modificarem as cores do cabelo de acordo com seu país.

De acordo com o divulgado pela empresa, essa é a primeira vez que a OpenAI faz uma grande parceria com um atleta reconhecido pelo globo. O uso do ChatGPT Imagens, ferramenta de IA generativa da empresa usada para a trend, permite que os fãs “vivam o torneio de novas formas, acompanhando de perto e participando da conversa de maneira mais criativa”, explica a empresa.

Essa é a primeira vez que a OpenAI se reúne com uma personalidade de alcance global para divulgar características de suas tecnologias. De acordo com a startup, a colaboração nasceu de uma curiosidade do próprio Messi, que quer entender como a IA pode ajudar as pessoas a “se expressar, criar e viver o futebol de outras formas”.