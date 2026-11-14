Pane na Microsoft: a situação confirmada pela empresa após problema no Outlook, Teams e Copilot

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A Microsoft anunciou o restabelecimento completo de seus serviços online, após uma interrupção global que afetou milhões de usuários e organizações desde quinta-feira. Falhas no Outlook, Teams e Copilot foram atribuídas a uma carga elevada na infraestrutura, sem ligação com cibersegurança. Entenda mais detalhes sobre o incidente e a recuperação.

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A Microsoft afirmou neste sábado, 14, que “restabeleceu completamente o serviço”, encerrando uma interrupção de seus programas on-line que, desde quinta-feira, afetou milhões de usuários e organizações em todo o mundo.

“Concluímos nossos esforços para resolver o problema que originou o incidente e restabelecemos o serviço para os usuários e as regiões que ainda permanecem afetados”, escreveu a empresa americana na rede social X.

A Microsoft já havia informado na sexta-feira uma “recuperação generalizada” de seus serviços e pediu desculpas pela interrupção global, que, segundo a empresa, se deveu a “um problema técnico não relacionado à cibersegurança nem à inteligência artificial”.

A pane da Microsoft se propagou na quinta-feira em escala mundial, deixando fora de serviço produtos do grupo em pelo menos 74 países e territórios das Américas, Europa, Ásia e África, segundo o site de monitoramento Downdetector.

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As falhas, que resultaram de uma “carga elevada” nas infraestruturas do grupo, afetaram o serviço de e-mail Outlook, a plataforma de comunicação Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot, segundo a Microsoft.

(Com AFP)