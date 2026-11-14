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Tecnologia

Pane na Microsoft: a situação confirmada pela empresa após problema no Outlook, Teams e Copilot

Segundo a empresa, interrupção se deu devido a 'um problema técnico não relacionado à cibersegurança nem à inteligência artificial'

Por Da Redação 14 nov 2026, 13h09 | Atualizado em 14 nov 2026, 13h09
Um smartphone preto exibe o ícone do aplicativo Outlook em sua tela escura, com o logotipo da Microsoft desfocado ao fundo em um painel azul
O Outlook, da Microsoft, ficou fora do ar por várias horas (MANAN VATSYAYANA/AFP)
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Pane na Microsoft: a situação confirmada pela empresa após problema no Outlook, Teams e Copilot Priorize VEJA no Google

A Microsoft afirmou neste sábado, 14, que “restabeleceu completamente o serviço”, encerrando uma interrupção de seus programas on-line que, desde quinta-feira, afetou milhões de usuários e organizações em todo o mundo.

“Concluímos nossos esforços para resolver o problema que originou o incidente e restabelecemos o serviço para os usuários e as regiões que ainda permanecem afetados”, escreveu a empresa americana na rede social X.

A Microsoft já havia informado na sexta-feira uma “recuperação generalizada” de seus serviços e pediu desculpas pela interrupção global, que, segundo a empresa, se deveu a “um problema técnico não relacionado à cibersegurança nem à inteligência artificial”.

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A pane da Microsoft se propagou na quinta-feira em escala mundial, deixando fora de serviço produtos do grupo em pelo menos 74 países e territórios das Américas, Europa, Ásia e África, segundo o site de monitoramento Downdetector.

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As falhas, que resultaram de uma “carga elevada” nas infraestruturas do grupo, afetaram o serviço de e-mail Outlook, a plataforma de comunicação Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot, segundo a Microsoft.

(Com AFP)

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Microsoft
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