Os planos da Capcom para os próximos lançamentos da franquia de jogos Resident Evil

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A Capcom detalha sua estratégia ambiciosa para a franquia Resident Evil: lançar um jogo por ano, alternando entre títulos inéditos da linha principal e remakes de clássicos. O plano visa manter a alta qualidade e o engajamento dos fãs, com o próximo remake de Code: Veronica previsto para 2027.

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Lançada em 1996 com o jogo Resident Evil, em que os soldados da equipe Alpha do time STARS exploram uma mansão recheada de zumbis nos arredores de Racoon City, a franquia homônima se estabeleceu com facilidade como um dos grandes nomes dos jogos de terror. Já em sua nona edição só dos títulos principais (sem contar os spin offs como Code: Veronica e Revelations), a Capcom tem, com absoluta certeza, muito a ganhar com a onda de remakes que invadiu o cinema e que também afeta o mundos dos jogos.

Lançado em 2026, Resident Evil Requiem é a nona edição da linha do tempo principal de jogos da franquia, e fez grande sucesso entre os fãs. Agora, a empresa já prevê para 2027 o lançamento do remake do antigo Code: Veronica, agora chamado de Resident Evil Veronica. O fluxo de lançamento entre um jogo novo da história principal e de um remake, porém, não é por acaso. Em entrevista ao veículo especializado Game Informer, o produtor da Capcom Masachika Kawata, voltado à franquia RE, afirmou que a empresa tem o plano de lançar em média um jogo por ano da série. O ritmo será mantido exatamente através da alternância entre um capítulo inédito e remakes de jogos clássicos.

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O produtor explicou que a criação de um jogo para a narrativa principal todos os anos seria pesado demais para toda a equipe responsável pela franquia. Com os remakes, que geram lucros altos à empresa, em especial pelos fãs que acompanharam os jogos quando foram lançados pela primeira vez, torna-se mais fácil intercalar as edições e produzir algo dentro do padrão aceitável de qualidade para o público.

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Esse padrão parece ter começado a ser construído, aos poucos, após os gigantescos lançamentos dos remakes de Resident Evil 2 e 3. Em 2017, a Capcom conseguiu recapturar a essência da saga ao lançar Resident Evil 7: Biohazard, que trouxe elementos fortes de horror e colocou os jogadores em uma gameplay em primeira pessoa, uma mudança quase total em comparação com o último capítulo oficial da franquia, o Resident Evil 6. Logo em 2019, a empresa liberou ao mundo Resident Evil 2, que segundo dados da empresa já vendeu cerca de 18 milhões de cópias. Em 2020 eles lançaram o remake de Resident Evil 3, que está na média das 13 milhões de unidades vendidas, e em 2021 lançaram o à época novo capítulo da franquia, Resident Evil 8: Village, que seguia a narrativa do 7 e chegou à 2026 com quase 15 milhões de unidades compradas. Em 2023, mais um remake: dessa vez o Resident Evil 4, que segundo uma análise recente, acumula 16,8 milhões de cópias vendidas.