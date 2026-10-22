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Tecnologia

Os órgãos brasileiros afetados por grave falha mundial em sistema digital

Crise mundial foi causada após falhas no PHP serem divulgadas antes do lançamento das novas versões

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 19h46 | Atualizado em 22 out 2026, 20h10
Tela de notebook exibindo o site oficial do PHP, com o logotipo php em branco sobre fundo preto, e botões Whats new in 8.5 e Download em azul e branco
O PHP é amplamente usado na internet (Yong Teck Lim/Getty Images)
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Nesta semana, informações sobre uma falha na linguagem de programação PHP, extremamente presente em diversos sites, geraram caos mundial na internet após vazarem. O caso gerou sequências de tentativas de invasões para vários sistemas e afetou organizações por todo o mundo. No Brasil, tribunais e outras organizações tiveram de tirar seus sites do ar até que a falha fosse resolvida.

O PHP é uma linguagem de programação extremamente popular na criação de sites. Ela serve como conexão entre as informações enviadas pelo usuário e os servidores e bancos de dados conectados às organizações. Serviços como o Facebook, Wikipédia, Moodle e WordPress utilizam a tecnologia em seus sistemas.

As falhas críticas (chamadas de zero-day400;”>) foram encontradas em agosto por empresas de cibersegurança e lideranças no mercado de inteligência artificial (IA), como a OpenAI, criadora do ChatGPT. As organizações já haviam enviado os dados para a PHP Foundation, responsável pela manutenção da linguagem, mas um vazamento no dia anterior à distribuição de uma nova versão da linguagem gerou o caos mundial.

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Nos Estados Unidos, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) pediu que as organizações corrigissem as falhas imediatamente ou desligassem os sistemas vulneráveis. As falhas “frequentemente proporcionam um caminho direto para o sistema de arquivos ou para o banco de dados do servidor”, afirmou a NSA em um comunicado no X. Hackers poderiam explorar essas vulnerabilidades para assumir o controle de servidores de sites sem precisar de senha.

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O que saiu do ar

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suspendeu temporariamente o acesso externo ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e a outros serviços digitais. O governo brasileiro também emitiu um comunicado através do Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital (CISC). O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) também afirmou que a situação foi “prontamente comunicada a todas as unidades de tecnologia do governo federal para retirar temporariamente do ar todos os sistemas desenvolvidos em PHP”.

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Ao g1, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) explicou que alertou os gestores de Tecnologia da Informação da Administração Pública Federal e solicitou que eles atualizem os sistemas de imediato. A PHP Foundation, responsável pela linguagem, já lançou atualizações de emergência que cobrem as falhas, mas ainda é necessário que usuários atualizem seus sistemas para que elas funcionem.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) suspenderam o acesso ao SEI e a outros sistemas internos. No exterior, sites da administração pública francesa saíram do ar, e os Estados Unidos solicitaram que suas entidades e organizações verificassem e suspendessem em tempo recorde seus sites até que a falha fosse resolvida.

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