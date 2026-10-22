Os órgãos brasileiros afetados por grave falha mundial em sistema digital

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Uma falha crítica na linguagem PHP, que sustenta milhões de sites, vazou, gerando caos global. Organizações no Brasil e exterior foram forçadas a tirar sistemas do ar devido a tentativas de invasão. Descubra como a vulnerabilidade foi explorada e as medidas urgentes tomadas para conter a crise.

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Nesta semana, informações sobre uma falha na linguagem de programação PHP, extremamente presente em diversos sites, geraram caos mundial na internet após vazarem. O caso gerou sequências de tentativas de invasões para vários sistemas e afetou organizações por todo o mundo. No Brasil, tribunais e outras organizações tiveram de tirar seus sites do ar até que a falha fosse resolvida.

O PHP é uma linguagem de programação extremamente popular na criação de sites. Ela serve como conexão entre as informações enviadas pelo usuário e os servidores e bancos de dados conectados às organizações. Serviços como o Facebook, Wikipédia, Moodle e WordPress utilizam a tecnologia em seus sistemas.

As falhas críticas (chamadas de zero-day400;”>) foram encontradas em agosto por empresas de cibersegurança e lideranças no mercado de inteligência artificial (IA), como a OpenAI, criadora do ChatGPT. As organizações já haviam enviado os dados para a PHP Foundation, responsável pela manutenção da linguagem, mas um vazamento no dia anterior à distribuição de uma nova versão da linguagem gerou o caos mundial.

Nos Estados Unidos, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) pediu que as organizações corrigissem as falhas imediatamente ou desligassem os sistemas vulneráveis. As falhas “frequentemente proporcionam um caminho direto para o sistema de arquivos ou para o banco de dados do servidor”, afirmou a NSA em um comunicado no X. Hackers poderiam explorar essas vulnerabilidades para assumir o controle de servidores de sites sem precisar de senha.

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O que saiu do ar

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suspendeu temporariamente o acesso externo ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e a outros serviços digitais. O governo brasileiro também emitiu um comunicado através do Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital (CISC). O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) também afirmou que a situação foi “prontamente comunicada a todas as unidades de tecnologia do governo federal para retirar temporariamente do ar todos os sistemas desenvolvidos em PHP”.

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Ao g1, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) explicou que alertou os gestores de Tecnologia da Informação da Administração Pública Federal e solicitou que eles atualizem os sistemas de imediato. A PHP Foundation, responsável pela linguagem, já lançou atualizações de emergência que cobrem as falhas, mas ainda é necessário que usuários atualizem seus sistemas para que elas funcionem.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) suspenderam o acesso ao SEI e a outros sistemas internos. No exterior, sites da administração pública francesa saíram do ar, e os Estados Unidos solicitaram que suas entidades e organizações verificassem e suspendessem em tempo recorde seus sites até que a falha fosse resolvida.