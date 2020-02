Os objetos mais inusitados esquecidos por passageiros de Uber em carnavais

Para quem trabalha como motorista de aplicativos de corrida, o Carnaval é um momento oportuno para ganhar mais dinheiro do que normalmente se fatura. É comum que os foliões optem por esses serviços para ir e, principalmente, voltar das festas e blocos.

Mas isso também significa aguentar passageiros alterados pelo álcool e que, não raramente, esquecerão seus objetos no carro, desde o celular até itens dos mais inusitados. A Uber divulgou uma lista com os itens esquecidos com maior frequência, além dos mais inusitados, durante viagens feitas nos carnavais passados:

Os itens mais esquecidos em viagens de Uber

1 – Celular

2 – Carteira

3 – Chave

4 – Óculos

5 – Bolsa

6 – Cartão

7 – Documentos

8 – Mochila

9 – Guarda-chuva

10 – Mala de viagem

Os itens mais inusitados que foram esquecidos em viagens de Uber

1 – Fantasias

2 – Cerveja e vinho

3 – Cooler de bebidas

4 – Carne para churrasco

5 – Espeto e acessórios para churrasco

6 – Maleta de maquiagem

7 – Colchonete e travesseiro

8 – Mangueira de água

9 – Controle remoto

10 – Muleta

No comunicado, a Uber ainda explica que a forma mais fácil de recuperar um objeto é entrando em contato com o motorista por telefone pelo próprio aplicativo. Caso o item perdido seja o seu celular, por exemplo, deve-se acessar uber.com/ajuda e logar a conta do app pelo computador, ir à página “Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido” e digitar o número de telefone de um amigo. O motorista e o passageiro devem combinar um horário e local para que o objeto seja devolvido, sendo que é cobrada uma taxa para ressarcir o motorista pelo deslocamento.