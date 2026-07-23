Os novos recursos do Whatsapp para iPads, carros, PDFs e streamings de música

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WhatsApp lança atualizações focadas em integração e usabilidade. Novos recursos facilitam o uso no carro via CarPlay/Android Auto, permitem anotações em PDFs com Adobe Acrobat e simplificam o compartilhamento de músicas do Spotify/Apple Music nos Status. Usuários de iPad agora podem se cadastrar diretamente. As novidades já estão sendo liberadas.

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Com o avanço da tecnologia, em especial do celular, na vida da população mundial, cada vez é necessário se comunicar digitalmente a qualquer momento, independente do contexto. É com essa demanda em mente que o Whatsapp anunciou nesta quinta-feira, 23, novos recursos para o aplicativo, voltados à conexão entre as mensagens dos usuários e outros parceiros, como o Android Auto, o Adobe Acrobat e streamings de música, como o Spotify.

Um dos principais recursos envolve a reformulação do design da plataforma no CarPlay, da Apple e no Android Auto, do Google. Ambos os softwares permitem que o celular do motorista esteja espelhado nas telas do carro, e que recursos diversos como ligações, mensagens (e nesse caso, o Whatsapp), sejam acessados com facilidade. Ainda assim, o uso era mais difícil em versões anteriores. Agora, a plataforma permite que o motorista faça e receba ligações, leia e responda mensagens e interaja com seus contatos favoritos sem grandes interrupções, segundo a empresa. Informações específicas sobre as principais mudanças de design não foram divulgadas.

A experiência dentro do Whatsapp Web ou para computador com PDFs também foi modificada. Agora, além do usuário poder abrir os documentos diretamente na conversa, sem precisar baixá-los, ele poderá também adicionar anotações e marcações ao documento diretamente no aplicativo. A mudança foi possível graças a uma parceria entre a plataforma e o Adobe Acrobat.

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Outra grande mudança envolve uma parceria entre a plataforma e grandes streamings de música, no caso o Apple Music e o Spotify. Usuários poderão compartilhar músicas diretamente dos streamings para os seus status do Whatsapp. Já existia a opção de compartilhar músicas nos status, mas o design tornava o produto final menos interessante do que a opção atual, que agora é direta e se assemelha aos compartilhamentos de música nos stories do Instagram.

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Além disso, usuários do Whatsapp em iPads poderão, a partir de agora, criar cadastros no aplicativo diretamente no dispositivo. Antes, para usar a plataforma nos iPads, era necessário conectar ao smartphone para se criar uma conta. Agora, o aplicativo permite que os cadastros sejam feitos sem o intermédio de um celular.

De acordo com a empresa, todos os novos recursos já estão disponíveis para usuários com os aplicativos atualizados. Apesar disso, a disponibilização será gradual, então pode demorar até que todos que utilizam o Whatsapp consigam acessar as novas funcionalidades.