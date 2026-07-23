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Tecnologia

Os novos recursos do Whatsapp para iPads, carros, PDFs e streamings de música

Plataforma buscou conectar o aplicativo de mensagens a outros softwares parceiros, como o Android Auto e o Spotify

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 16h33 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h57
Tela de smartphone com ícones de aplicativos de mensagens e redes sociais. Em destaque, o ícone verde do WhatsApp com um balão de notificação vermelho indicando 1 mensagem. Ao lado, o ícone azul do Telegram com 6 notificações e o ícone azul do Messenger. Os nomes dos aplicativos aparecem abaixo dos ícones
 (stockam/Getty Images)
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Com o avanço da tecnologia, em especial do celular, na vida da população mundial, cada vez é necessário se comunicar digitalmente a qualquer momento, independente do contexto. É com essa demanda em mente que o Whatsapp anunciou nesta quinta-feira, 23, novos recursos para o aplicativo, voltados à conexão entre as mensagens dos usuários e outros parceiros, como o Android Auto, o Adobe Acrobat e streamings de música, como o Spotify. 

Um dos principais recursos envolve a reformulação do design da plataforma no CarPlay, da Apple e no Android Auto, do Google. Ambos os softwares permitem que o celular do motorista esteja espelhado nas telas do carro, e que recursos diversos como ligações, mensagens (e nesse caso, o Whatsapp), sejam acessados com facilidade. Ainda assim, o uso era mais difícil em versões anteriores. Agora, a plataforma permite que o motorista faça e receba ligações, leia e responda mensagens e interaja com seus contatos favoritos sem grandes interrupções, segundo a empresa. Informações específicas sobre as principais mudanças de design não foram divulgadas. 

A experiência dentro do Whatsapp Web ou para computador com PDFs também foi modificada. Agora, além do usuário poder abrir os documentos diretamente na conversa, sem precisar baixá-los, ele poderá também adicionar anotações e marcações ao documento diretamente no aplicativo. A mudança foi possível graças a uma parceria entre a plataforma e o Adobe Acrobat. 

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Três telas de aplicativos exibem novidades: WhatsApp para iPad com login, interface de carro com favoritos e edição de PDF no navegador com opções de desenho e destaque. O título central é New Feature Roundup com o ícone do WhatsApp
As mudanças buscam facilitar a conexão entre o aplicativo de mensagens e outros softwares (Whatsapp/Divulgação)
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Outra grande mudança envolve uma parceria entre a plataforma e grandes streamings de música, no caso o Apple Music e o Spotify. Usuários poderão compartilhar músicas diretamente dos streamings para os seus status do Whatsapp. Já existia a opção de compartilhar músicas nos status, mas o design tornava o produto final menos interessante do que a opção atual, que agora é direta e se assemelha aos compartilhamentos de música nos stories do Instagram. 

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Além disso, usuários do Whatsapp em iPads poderão, a partir de agora, criar cadastros no aplicativo diretamente no dispositivo. Antes, para usar a plataforma nos iPads, era necessário conectar ao smartphone para se criar uma conta. Agora, o aplicativo permite que os cadastros sejam feitos sem o intermédio de um celular. 

De acordo com a empresa, todos os novos recursos já estão disponíveis para usuários com os aplicativos atualizados. Apesar disso, a disponibilização será gradual, então pode demorar até que todos que utilizam o Whatsapp consigam acessar as novas funcionalidades. 

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