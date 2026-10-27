Os novos computadores da Apple turbinados pela Inteligência Artificial

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A Apple surpreende com o lançamento dos novos Macbooks Pro e iMacs, ambos equipados com o revolucionário chip M6 e repletos de recursos de inteligência artificial através da Apple Intelligence e Siri AI. Esta onda de inovações, sob a gestão do novo CEO John Ternus, promete um salto em desempenho e interação. Prepare-se para conhecer os detalhes e preços dos aparelhos que chegam ao Brasil!

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em uma onda de anúncios desde a chegada do iPhone Duo, a Apple lançou nesta terça-feira, 27, dois novos produtos: os Macbooks Pro e iMacs com chip M6. Os aparelhos, assim como todas as outras novidades da empresa americana, contam com chips avançados e uma infinidade de recursos de inteligência artificial, disponíveis através da Apple Intelligence e da Siri AI.

O anúncio dos computadores veio poucos dias após a chegada de uma nova versão do iPad mini, e poucas semanas depois de a Apple trazer sua primeira linha de produtos para casas inteligentes, com o Apple HomeView. A enxurrada tecnológica não só faz parte do planejamento comum da empresa para 2026, mas também representa a chegada de John Ternus ao cargo de CEO, antes ocupado por Tim Cook.

Macbook Pro com M6

Duas características formam as principais novidades sobre o Macbook Pro de 14 polegadas com chip M6: a inteligência artificial e o hardware. O computador consegue, com sua interação com a IA, rodar modelos e agentes diretamente na máquina, sem depender de servidores externos. O chip M6 também faz parte do processo, que otimiza o uso da IA.

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Ainda com relação ao M6, o chip é o primeiro processador da empresa fabricado com a tecnologia de dois nanômetros, e conta com uma CPU de 12 núcleos e uma GPU (unidade de processamento gráfico) de também 12 núcleos. Em comunicado, a empresa explica que o desempenho gráfico é até 30% superior e o processamento de tarefas com IA até 25% superior, em comparação com o antigo chip M5.

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O aparelho chega com o macOS27, e conta com autonomia de bateria de até 24 horas e tela Liquid Retina XDR, com pico de brilho de até 1. 600 nits em HDR. Ele também incorpora Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Segundo a Apple, o computador contém 45% de materiais reciclados, incluindo alumínio na estrutura e cobalto na bateria. A fabricação utiliza 60% de eletricidade renovável ao longo da cadeia de fornecimento. Ele chega ao Brasil com o preço inicial de R$ 24. 999, com pré-venda iniciada em 28 de outubro.

iMac com M6

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O iMac com chip M6 vai além do Macbook e conta com ainda mais recursos, além da inteligência artificial e do chip M6. O computador tem design ultrafino, tela Retina 4. 5K de 24 polegadas, e sete cores: azul, verde, rosa, amarelo, roxo, laranja e prateado. O teclado e mouse ou trackpad acompanham a identidade visual do produto.

O chip M6 e a inteligência artificial funcionam da mesma forma que no Macbook Pro novo. A Siri AI e a Apple Intelligence conseguem se integrar à vida do usuário, responder perguntas, localizar informações por todo o computador, analisar o conteúdo da tela e até executar tarefas solicitadas pelo usuário. O chip é feito para isso. Segundo a Apple, o desempenho pode ser até 18 vezes maior se comparado com os iMacs mais populares com processadores Intel.

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O aparelho estará disponível no Brasil a partir de 6 de novembro, e deve chegar ao país pelo preço inicial de R$ 17. 999, para os aparelhos com CPU e GPU de 10 núcleos, e R$ 19. 999 para os computadores com CPU e GPU de 12 núcleos. A pré-venda começa ainda esta semana, em 28 de outubro.