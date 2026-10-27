🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Tecnologia

Os novos computadores da Apple turbinados pela Inteligência Artificial

IA se torna característica permanente nos aparelhos Apple com novos produtos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 17h16 | Atualizado em 27 out 2026, 17h50
Fileira de iMacs coloridos em um fundo branco. Da esquerda para a direita, os monitores exibem: uma paisagem de desenho animado, uma receita de melão e uma ilustração abstrata. Os computadores são verde-claro, amarelo, rosa, roxo, azul e cinza, com o logotipo da maçã na parte traseira
Computadores chegam com design variado (Apple/Divulgação)
Continua após publicidade
Os novos computadores da Apple turbinados pela Inteligência Artificial Priorize VEJA no Google

Em uma onda de anúncios desde a chegada do iPhone Duo, a Apple lançou nesta terça-feira, 27, dois novos produtos: os Macbooks Pro e iMacs com chip M6. Os aparelhos, assim como todas as outras novidades da empresa americana, contam com chips avançados e uma infinidade de recursos de inteligência artificial, disponíveis através da Apple Intelligence e da Siri AI.

O anúncio dos computadores veio poucos dias após a chegada de uma nova versão do iPad mini, e poucas semanas depois de a Apple trazer sua primeira linha de produtos para casas inteligentes, com o Apple HomeView. A enxurrada tecnológica não só faz parte do planejamento comum da empresa para 2026, mas também representa a chegada de John Ternus ao cargo de CEO, antes ocupado por Tim Cook.

Macbook Pro com M6

Siga

Duas características formam as principais novidades sobre o Macbook Pro de 14 polegadas com chip M6: a inteligência artificial e o hardware. O computador consegue, com sua interação com a IA, rodar modelos e agentes diretamente na máquina, sem depender de servidores externos. O chip M6 também faz parte do processo, que otimiza o uso da IA.

Continua após a publicidade
Notebook escuro com tela exibindo software de edição de vídeo. Na tela, uma mulher de cabelos longos e máscara de luta livre azul e rosa, com o nome TANIA CASTILLO em letras grandes e coloridas sobreposto à imagem.
(Apple/Divulgação)

Ainda com relação ao M6, o chip é o primeiro processador da empresa fabricado com a tecnologia de dois nanômetros, e conta com uma CPU de 12 núcleos e uma GPU (unidade de processamento gráfico) de também 12 núcleos. Em comunicado, a empresa explica que o desempenho gráfico é até 30% superior e o processamento de tarefas com IA até 25% superior, em comparação com o antigo chip M5.

Continua após a publicidade

O aparelho chega com o macOS27, e conta com autonomia de bateria de até 24 horas e tela Liquid Retina XDR, com pico de brilho de até 1. 600 nits em HDR. Ele também incorpora Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Segundo a Apple, o computador contém 45% de materiais reciclados, incluindo alumínio na estrutura e cobalto na bateria. A fabricação utiliza 60% de eletricidade renovável ao longo da cadeia de fornecimento. Ele chega ao Brasil com o preço inicial de R$ 24. 999, com pré-venda iniciada em 28 de outubro.

iMac com M6

Continua após a publicidade

O iMac com chip M6 vai além do Macbook e conta com ainda mais recursos, além da inteligência artificial e do chip M6. O computador tem design ultrafino, tela Retina 4. 5K de 24 polegadas, e sete cores: azul, verde, rosa, amarelo, roxo, laranja e prateado. O teclado e mouse ou trackpad acompanham a identidade visual do produto.

O chip M6 e a inteligência artificial funcionam da mesma forma que no Macbook Pro novo. A Siri AI e a Apple Intelligence conseguem se integrar à vida do usuário, responder perguntas, localizar informações por todo o computador, analisar o conteúdo da tela e até executar tarefas solicitadas pelo usuário. O chip é feito para isso. Segundo a Apple, o desempenho pode ser até 18 vezes maior se comparado com os iMacs mais populares com processadores Intel.

Continua após a publicidade

O aparelho estará disponível no Brasil a partir de 6 de novembro, e deve chegar ao país pelo preço inicial de R$ 17. 999, para os aparelhos com CPU e GPU de 10 núcleos, e R$ 19. 999 para os computadores com CPU e GPU de 12 núcleos. A pré-venda começa ainda esta semana, em 28 de outubro.

Publicidade
TAGS:
Apple
Computador
iPhone
Lançamentos
Macbook
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).