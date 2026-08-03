OpenAI lança programa para acesso de pesquisadores aos seus modelos mais fortes

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A OpenAI, criadora do ChatGPT, lançou um programa ambicioso para conceder acesso gratuito aos seus modelos de inteligência artificial mais avançados a 100 mil pesquisadores acadêmicos ao redor do mundo. O projeto visa democratizar os benefícios da IA de fronteira e acelerar descobertas científicas, com nove instituições brasileiras entre as selecionadas. Uma oportunidade para impulsionar a pesquisa.

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Na última semana, a OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou a criação de um programa para que pesquisadores ao redor do mundo ganhassem acesso gratuito a seus modelos “de fronteira”, ou seja, seus agentes de inteligência artificial (IA) mais poderosos. O projeto dará acesso a 100 mil cientistas de instituições selecionadas em todo o mundo. Pesquisadores de nove instituições brasileiras poderão participar do programa.

Chamado ChatGPT for Academic Researchers (ou, em português, “ChatGPT para Pesquisadores Acadêmicos”), o programa, segundo a OpenAI, foi criado porque “os benefícios da IA de fronteira não devem ser concentrados em algumas poucas empresas e laboratórios com bons recursos”. A iniciativa ajudará pesquisadores em áreas como ciência, matemática e engenharia a “desenvolver problemas avançados, acelerar descobertas e melhorar a produtividade”.

O programa começará com 10 mil pesquisadores e crescerá para 100 mil em 2027. Os participantes selecionados terão acesso aos modelos de fronteira da startup, como o GPT-5. 6 Sol Pro, o mais forte da OpenAI até o momento. Além disso, os pesquisadores poderão convidar até quatro outros cientistas de sua instituição para utilizar as ferramentas.

Os espaços de trabalho dos pesquisadores incluem privacidade e segurança de ponta e, segundo a empresa, os dados não serão usados por padrão para treinar outros modelos de IA. Os cientistas também terão acesso ao ChatGPT Work, ao Codex e à família GPT 5. 6. Os modelos oferecerão a eles profundidade de pesquisa expandida e limites de uso maiores.

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Para participar, é necessário que o pesquisador faça parte de uma das instituições acadêmicas selecionadas pela empresa. No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade de Brasília (UnB), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), o Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) e o Instituto Militar de Engenharia são as instituições disponíveis para que os pesquisadores se candidatem.

As inscrições já estão abertas. Para mais informações, visite o site.