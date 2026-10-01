OpenAI aponta empresa chinesa como responsável por ataque aos seus modelos de IA

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A OpenAI revelou um ataque coordenado de destilação contra o ChatGPT, envolvendo 15 mil usuários. A empresa chinesa Moonshot AI é acusada de responsabilidade parcial. Essa técnica, que usa resultados de IAs maiores para treinar modelos menores, é vista como roubo de tecnologia e risco à segurança nacional pelas gigantes do setor. A OpenAI agiu para conter a investida e espera novos ataques.

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A OpenAI revelou na última quarta-feira, 30, uma série de ataques coordenados e externos contra o seu chatbot de IA, o ChatGPT. A empresa acusa a companhia chinesa de IA Moonshot AI, responsável pelos modelos Kimi, de ter responsabilidade parcial pelo ataque. De acordo com a OpenAI, 15 mil usuários fizeram parte de um ataque de destilação contra seus modelos.

A OpenAI afirma ter interceptado o ataque em 28 de julho, mas reitera que ele teria começado no início do mesmo mês, com tentativas pequenas que evoluíram com o tempo. Foi apenas no fim de julho que a companhia chegou ao número de 15 mil usuários envolvidos na destilação. Segundo eles, a empresa chinesa Moonshot AI esteve envolvida, mas a OpenAI admitiu não saber qual a extensão da responsabilidade deles no caso.

A destilação, apesar de ser vista como um ataque por grandes empresas da área, como a OpenAI e a Anthropic, é uma técnica real dentro do desenvolvimento de IAs que pode auxiliar no treinamento de modelos menores e aliviar o trabalho de grandes versões. Na técnica, usuários utilizam milhares de resultados de uma IA maior para treinar outros modelos ainda menos desenvolvidos.

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No caso da OpenAI e da Anthropic, as grandes empresas de IA do mercado veem a situação de forma diferente. Ainda em 2026, a Anthropic, responsável pelo Claude, veio a público acusar a China e outras empresas do país de coordenarem ataques de destilação à sua IA. Para as americanas, a técnica é uma forma desonesta de roubar tecnologia, fator que levou a Anthropic a instituir uma regra de que seus agentes não poderiam ser usados em território chinês.

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No caso mais recente, a OpenAI afirmou que ataques similares poderiam representar “riscos de segurança nacional” ao permitir que terceiros copiem seus modelos sem preservar suas medidas de segurança internalizadas. Os ataques de destilação, além do perigo da falta de medidas de segurança, também podem dar a empresas rivais acesso rápido e fácil às tecnologias mais utilizadas.

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A OpenAI afirmou que interrompeu o ataque com a derrubada de contas suspeitas, além de arrumar bugs relacionados. Empresas terceirizadas de segurança também ajudaram no processo. Em comunicado, a líder de mercado afirmou que “espera que tentativas de destilação externas se tornem cada vez mais sofisticadas com o avanço dos modelos de fronteira, e com os autores à procura de uma maneira barata de copiar suas habilidades”.