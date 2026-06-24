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Tecnologia

OpenAI anuncia primeiro chip para IA da empresa, o Jalapeño

Construído em parceria com a Broadcom, tecnologia promete reduzir custos dos grandes modelos de linguagem

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 13h57 | Atualizado em 24 jun 2026, 14h41
Dois homens sorridentes, um jovem de suéter cinza e um mais velho de terno azul, seguram juntos uma placa de acrílico com um disco de silício e a inscrição Ubiquitous Intelligence Processor
Sam Altman, CEO da OpenAI, e Hock Tan, CEO da Broadcom, receberam em conjunto o Jalapeño (OpenAI/Divulgação)
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A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, anunciou nesta quarta-feira, 24, seu primeiro chip voltado para inteligência artificial. O anúncio coloca a empresa em um novo ramo não visto anteriormente, o do mercado de hardware da tecnologia. A inserção do primeiro chip da segunda maior startup do mundo coloca em xeque os domínios de grandes empresas da infraestrutura de hardware.

Nomeado “Jalapeño” e desenvolvido em parceria com a Broadcom, empresa americana que produz infraestrutura de tecnologia, o novo chip da startup foi desenvolvido com o objetivo de acelerar ainda mais a evolução dos grandes modelos de linguagem. De acordo com o comunicado da empresa, os últimos detalhes do Jalapeño ainda estão sendo testados, mas até o momento os resultados mostram uma capacidade por watt melhor do que a encontrada em geral nos dias de hoje.

De acordo com Richard Ho, líder de hardware na OpenAI, o Jalapeño foi pensado do zero para os trabalhos de inferência de modelos de linguagem — processo em que a IA responde a um pedido do usuário — e foi pensado com o objetivo de refinar ainda mais os processos que garantem “mais inteligência com maior eficiência” na produção de Inteligência Artificial.

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O desenvolvimento do novo chip, voltado especialmente para o principal processo dos modelos de linguagem, a inferência, promete mudar os custos que a empresa tem com a manutenção de seus modelos como o ChatGPT e o Codex. Desta forma, até mesmo os usuários da versão gratuita do ChatGPT poderão usufruir de um modelo mais fluído e que custará menos à empresa.

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Outro fator de destaque foi o tempo de produção divulgado pela OpenAI. Segundo eles, o Jalapeño foi desenvolvido em apenas nove meses, período de tempo curto para a indústria de hardware e um dos menores já registrados.

O comunicado da empresa explica que as mudanças trazidas pelo novo chip serão vistas em “uma resposta mais rápida do ChatGPT, uma função do Codex que fará um trajeto maior em menos tempo, ou um produto com API que será mais barato para construir”. Para Greg Brockam, presidente da OpenAI, “ao construirmos mais, podemos dar mais inteligência com maior eficiência e continuar impulsionando uma IA avançada para um acesso maior”.

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