OpenAI anuncia ‘Dots’, agentes de IA conectados ao usuário que operam sozinhos
Empresa lançou novas ferramentas além dos Dots durante o DevDay de 2026
A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta terça-feira, 29, uma série de novas ferramentas de inteligência artificial para seus modelos. Divulgados durante o DevDay, evento da empresa, ferramentas como o Dots, agentes que trabalham em conjunto para o usuário, o Space, ambiente de trabalho colaborativo para times, o GPT 6.1 Sol e o Ultrafast, modalidade premium de alta velocidade para as IAs, estão entre as principais novidades.
Durante a abertura do evento, o CEO da OpenAI, Sam Altman, apresentou a principal novidade da empresa, os Dots, como “a IA inspirada nos filmes que todos nós assistimos quando éramos crianças”. “Queremos que pareça mágico, e que eles trabalhem sem precisarmos pedir”.
Os Dots são agentes que conseguem assumir responsabilidades contínuas, dentro de limites definidos pelo usuário. Os “pequenos” agentes atuam sem precisar de grandes contextos, trabalham através de diferentes conversas e conseguem acessar contextos que vem de quase todos os aplicativos conectados ao usuário. Durante os processos de trabalho, os Dots — que são alimentados pelo GPT-6 Astra e têm computador próprio na nuvem — conseguem ainda mandar mensagens para o usuário, e até mesmo atender ligações.
Os novos mascotes da OpenAI foram criados para trabalharem a todo momento, aprenderem com os feedbacks do usuário e atuarem como um tipo de extensão da pessoa que os utiliza. Os agentes conseguem se conectar a mais de 4 mil aplicativos diferentes e recuperar contextos para o trabalho. “A mágica dos Dots está em quando eles trazem um trabalho pronto antes mesmo de você pedir”, afirma a empresa.
A empresa também anunciou uma série de outras ferramentas durante o DevDay. O ChatGPT Space é uma área dedicada para que os agentes de usuários diferentes consigam interagir e trabalhar em conjunto para um mesmo objetivo. Altman também anunciou a evolução de seu modelo de IA Sol, agora GPT-6.1 Sol, que traz um “desempenho excepcional” em programação com agentes e será disponibilizado por um desempenho próximo do Astra e um quinto de seu preço.