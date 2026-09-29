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Tecnologia

OpenAI anuncia ‘Dots’, agentes de IA conectados ao usuário que operam sozinhos

Empresa lançou novas ferramentas além dos Dots durante o DevDay de 2026

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 14h51
Quatro personagens coloridos e fofos, um azul com boina, um verde com olhos grandes, um amarelo com óculos e um rosa com óculos escuros, abaixo da palavra dots em letras brancas com brilho colorido
Os Dots atuam como super "mascotes" autônomos e que trabalham a todo momento (OpenAI/Divulgação)
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A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta terça-feira, 29, uma série de novas ferramentas de inteligência artificial para seus modelos. Divulgados durante o DevDay, evento da empresa, ferramentas como o Dots, agentes que trabalham em conjunto para o usuário, o Space, ambiente de trabalho colaborativo para times, o GPT 6.1 Sol e o Ultrafast, modalidade premium de alta velocidade para as IAs, estão entre as principais novidades. 

Durante a abertura do evento, o CEO da OpenAI, Sam Altman, apresentou a principal novidade da empresa, os Dots, como “a IA inspirada nos filmes que todos nós assistimos quando éramos crianças”. “Queremos que pareça mágico, e que eles trabalhem sem precisarmos pedir”. 

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Os Dots são agentes que conseguem assumir responsabilidades contínuas, dentro de limites definidos pelo usuário. Os “pequenos” agentes atuam sem precisar de grandes contextos, trabalham através de diferentes conversas e conseguem acessar contextos que vem de quase todos os aplicativos conectados ao usuário. Durante os processos de trabalho, os Dots — que são alimentados pelo GPT-6 Astra e têm computador próprio na nuvem — conseguem ainda mandar mensagens para o usuário, e até mesmo atender ligações. 

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Os novos mascotes da OpenAI foram criados para trabalharem a todo momento, aprenderem com os feedbacks do usuário e atuarem como um tipo de extensão da pessoa que os utiliza. Os agentes conseguem se conectar a mais de 4 mil aplicativos diferentes e recuperar contextos para o trabalho. “A mágica dos Dots está em quando eles trazem um trabalho pronto antes mesmo de você pedir”, afirma a empresa. 

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A empresa também anunciou uma série de outras ferramentas durante o DevDay. O ChatGPT Space é uma área dedicada para que os agentes de usuários diferentes consigam interagir e trabalhar em conjunto para um mesmo objetivo. Altman também anunciou a evolução de seu modelo de IA Sol, agora GPT-6.1 Sol, que traz um “desempenho excepcional” em programação com agentes e será disponibilizado por um desempenho próximo do Astra e um quinto de seu preço. 

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