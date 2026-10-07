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OpenAI anuncia a resolução de centenas de problemas matemáticos após caso Navier-Stokes

Anúncio traz nova camada sobre debate em torno da autoria real das resoluções; empresa publicou os resultados em repositório no GitHub

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 17h18
Logotipo branco da OpenAI em um smartphone preto, com o símbolo de um nó entrelaçado acima do texto OpenAI. O fundo desfocado exibe formas abstratas em tons de azul, verde e roxo
Empresa cada vez mais aborda problemas científicos em seus trabalhos (OpenAI/Divulgação)
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OpenAI anuncia a resolução de centenas de problemas matemáticos após caso Navier-Stokes Priorize VEJA no Google

Em sequência à série de descobertas científicas produzidas pela Inteligência Artificial (IA), a OpenAI, criadora do ChatGPT, revelou nesta quarta-feira, 7, que 377 outros problemas matemáticos foram resolvidos por modelos da empresa. O anúncio vem cerca de um mês após uma revelação que mexeu com o mundo da matemática, quando a empresa afirmou ter resolvido um dos Problemas do Milênio, a Equação de Navier-Stokes. 

Os problemas matemáticos envolvem questões que a ciência analisa e já tenta resolver há tempos. Os problemas abrangem áreas como álgebra, teoria dos números, ciência da computação, lógica matemática, entre outros. De acordo com a empresa, as verificações foram feitas através do Lean, linguagem de programação que pode atuar na checagem de questões matemáticas complexas. Junto do anúncio das resoluções, a OpenAI também divulgou detalhes adicionais sobre como os resultados foram obtidos pelos modelos. Todas as informações, segundo a empresa, foram publicadas em seu GitHub. 

A empresa afirma que deseja que “o progresso empurre a fronteira do conhecimento humano e permita progressos maiores na matemática”. “Queremos empoderar diretamente cientistas”, afirmaram em comunicado. A OpenAI também afirmou que financiará “uma série de workshops, conferências e programas especiais para uma maior compreensão dos resultados produzidos por IA”. 

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O novo anúncio traz mais uma camada ao debate gerado quando a empresa revelou ter resolvido a equação de Navier-Stokes. À época, pesquisadores e matemáticos discutiram se há como provar a “autoria” real da IA, ou se ela teria pego trabalhos já parcialmente completos e os finalizado, em especial trabalhos de cientistas que atuavam para resolver o problema e utilizavam a IA como ferramenta. 

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