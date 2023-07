ONU: Conselho de Segurança se reúne para discutir inteligência artificial

Desde novembro, com a rápida emergência do ChatGPT, as inteligências artificiais se tornaram, não apenas acessíveis a qualquer pessoa com acesso a internet, mas progressivamente mais poderosas. As capacidades geraram êxtase também provocaram preocupações, e esse foi o tom da reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para discutir o tema.

“Hoje, instei o Conselho de Segurança a abordar a Inteligência Artificial com senso de urgência, uma lente global e uma mentalidade de aprendizado”, afirmou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, após a reunião.

Em seu discurso, durante a assembleia, que ocorreu nesta terça-feira, 18, ele apontou o potencial da ferramenta em auxiliar na erradicação da pobreza, da fome, do câncer e dos perigos das mudanças climáticas, mas também destacou a capacidade de causar “níveis horríveis de morte e destruição, trauma generalizado e profundo dano psicológico em uma escala inimaginável.”

A fala foi ecoada por autoridades internacionais, como o embaixador da China, Zhang Jun, e o secretário de relações exteriores do Reino Unido, James Cleverly. Com o objetivo de minimizar esses riscos, Guterres propôs a criação de um grupo para monitorar a rápida evolução das inteligências artificiais e o estabelecimento de um conselho consultivo até o final do ano.

Além de destacar a importância da ONU para resguardar esse conselho, o chefe das Nações Unidas também recomendou que países estabeleçam seus grupos internacionais para discutir o tema.

