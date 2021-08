OnlyFans vai proibir pornografia a partir de 1º de outubro

Conhecida por oferecer conteúdo adulto — ou seja, fotos e vídeos eróticos — e também sério, como aulas de música, dicas de ioga, consultoria de moda e outras utilidades, a rede social por assinatura OnlyFans vai passar por uma mudança radical a partir de 1º de outubro. A empresa sediada no Reino Unido disse que, a partir desta data, vai banir tudo que for sexualmente explícito da plataforma. Segundo comunicado à imprensa, as alterações têm como abjetivo “atender às solicitações de nossos parceiros bancários e provedores de pagamentos”.

De acordo com a OnlyFans, os criadores – em torno de 130 milhões no mundo inteiro – continuarão a ter permissão para postar nudez, “desde que seja consistente com nossa Política de Uso Aceitável”. O comunicado continua: “Compartilharemos mais detalhes nos próximos dias e apoiaremos e orientaremos ativamente nossos criadores durante essa mudança nas diretrizes de conteúdo. A OnlyFans permanece comprometida com os mais altos níveis de segurança e moderação de conteúdo de qualquer plataforma social”.

No início do mês, a OnlyFans lançou oficialmente o OFTV, um serviço de streaming gratuito que não incluirá nenhum material sexualmente explícito. A plataforma apresenta conteúdo original de mais de cem criadores de OnlyFans, abrangendo fitness, culinária, comédia, saúde, música e muito mais. No início deste ano, o serviço foi lançado em regime de teste e agora apresenta uma biblioteca de conteúdo com mais de 800 vídeos.

No mercado desde 2016, a Only­Fans foi criada na Inglaterra pelo empreendedor Timothy Stokeley. A rede já pagou mais de 5 bilhões de dólares a criadores em todo o mundo. De acordo com seus termos, a empresa fica com 20% da receita gerada. Por ter muito conteúdo impróprio para menores, está disponível apenas na web, não em plataformas de aplicativos como iOS e Android. As principais personalidades das páginas de fãs de OnlyFans incluem Bhad Bhabie, Cardi B, Jordyn Woods, Bella Thorne, Anitta, Raissa Barbosa e Mulher Melão.