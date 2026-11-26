A cultura brasileira geralmente é exaltada por suas belezas e delícias, mas o folclore nacional reserva uma boa dose de histórias e criaturas macabras e fascinantes ainda pouco exploradas nos videogames.

É dessa provocação que nasce Obscurium, jogo de cartas do estúdio Wild Pepper programado para sair em 2027 para computadores.

“Muita gente é apaixonada pelas mitologias grega e nórdica e existem muitos jogos sobre elas, mas a gente quer ver a nossa cultura sendo falada no mundo inteiro também”, explica Maria Napoli Warth, diretora de marketing da Wild Pepper. “Essas histórias sobreviveram porque alguém contou para alguém, em casa, na roça, na beira do rio. O Obscurium é a nossa forma de continuar contando, agora para um público que talvez nunca tivesse ouvido falar do Capelobo ou da Pisadeira”.

Obscurium traz um conto sinistro em que a personagem principal deve caçar assombrações, todas inspiradas em figuras sombrias da mitologia do Brasil. Os duelos são todos resolvidos em jogos de cartas, com artes que remetem à xilogravura, outro ponto de contato com a tradição e cultura brasileira, especialmente da região Nordeste do país.

Continua após a publicidade

Maria detalha que o estúdio fez uma pesquisa profunda para selecionar as figuras que aparecem no game: “As criaturas do folclore que todo mundo conhece costumam ser as mais infantis, como a Mula sem Cabeça ou o Saci. A nossa ideia foi trazer histórias que não são tão conhecidas no país inteiro, muitas delas do Norte e do Nordeste, obscuras e quase macabras”.

Continua após a publicidade

Não são apenas figuras folclóricas que compõem o universo de Obscurium, mas também objetos típicos do dia a dia e de crenças e tradições.

“Escolhemos objetos de proteção muito presentes no dia a dia, como a figa, o patuá e o sal grosso, que não pertencem a uma religião específica”, conta Rogério Favero, diretor criativo do título. “São coisas que a gente vê na casa da avó e que todo mundo já ouviu dizer que ‘protegem’, acredite ou não. É a história oral brasileira como elemento central do jogo”.

Continua após a publicidade

Obscurium lembra muito Inscryption, outro clássico indie de sucesso que também investe em uma narrativa sombria e embates via cartas de baralho. O diferencial do game nacional é justamente essa homenagem vibrante e única às lendas locais.

A jogabilidade é simples e envolvente, com mecânicas que vão sendo apresentadas aos poucos e logo possibilitam estratégias elaboradas e complexas. Isso tudo, aliado à atmosfera soturna, dá muita personalidade ao game.

Continua após a publicidade

Em produção há quase dois anos, Obscurium conta com uma equipe de oito pessoas e é resultado direto do fomento público via PROAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo).