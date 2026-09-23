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Tecnologia

O veredito de executivos da IA sobre seu perigo durante o Conselho de Segurança da ONU

Sam Altman e Dario Amodei, principais nomes da área, afirmaram que a tecnologia deve ser interrompida caso represente perigo

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h56 | Atualizado em 23 set 2026, 18h16
Dois homens brancos em close-up: à esquerda, um homem de cabelo grisalho e terno azul, olhando para a direita; à direita, um homem de óculos e cabelo encaracolado, vestindo um cardigã azul e gesticulando com a mão direita
Sam Altman (à esquerda) é o CEO da OpenAI, criadora da Anthropic, e Dario Amodei (à direita) é o CEO da Anthropic, criadora do Claude (Jason Henry/Bloomberg, Sean Rayford/Getty Images/Getty Images)
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O veredito de executivos da IA sobre seu perigo durante o Conselho de Segurança da ONU Priorizar nos meus resultados Google

Os principais executivos da Inteligência Artificial (IA), Sam Altman (OpenAI) e Dario Amodei (Anthropic), se pronunciaram nesta quarta-feira, 23, sobre o perigo do desenvolvimento contínuo da IA, durante sessão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Para eles, a perda de controle da IA pode ser um risco à humanidade. 

Para Altman e Amodei, todos os países do mundo devem se unir em prol da busca por melhores medidas de segurança para a tecnologia. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta quarta com líderes mundiais da área para discutir como controlar as habilidades dos modelos de inteligência artificial, e se elas devem ser controladas.

Para Altman, a possibilidade da humanidade “perder o controle do futuro para a IA” é real. Amodei, por sua vez, afirmou durante a conferência que “se for mal gerenciada, até mesmo eu acredito que a IA possa ser um risco para a humanidade como um todo”. Ambos concordaram também que o mundo deve fazer o possível para que a força da tecnologia não fique restrita à uma empresa ou país. 

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O mercado de tecnologia tem discutido cada vez mais os perigos da IA nas últimas semanas. A discussão ganhou volume após um ex-funcionário da Anthropic, Jacob Coxon, denunciar através de seu X (antigo Twitter), que sua ex-empregadora e a OpenAI ignoraram de propósito os avisos de seus funcionários e especialistas da área sobre o perigo dos agentes de Inteligência Artificial. Após os anúncios, outros funcionários comentaram as falas de Coxon e concordaram com sua posição de que as empresas buscavam o “fim da humanidade”.

Poucos dias depois, executivos das principais empresas de IA do Vale do Silício vieram a público pedir por um “freio” ao desenvolvimento da Inteligência Artificial até que medidas de segurança efetivas possam ser aplicadas. Altman, Amodei, Demis Hassabis (Google DeepMind) e Elon Musk (SpaceX e xAI) concordaram com a ideia de buscar novas medidas e de criar um órgão regulatório para a tecnologia.

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