O veredito de executivos da IA sobre seu perigo durante o Conselho de Segurança da ONU

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Os principais executivos da Inteligência Artificial, Sam Altman (OpenAI) e Dario Amodei (Anthropic), alertaram o Conselho de Segurança da ONU sobre os perigos do desenvolvimento contínuo da IA. Eles enfatizaram que a perda de controle pode ser um risco à humanidade, defendendo a união global por medidas de segurança e para evitar a concentração de poder da tecnologia.

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Os principais executivos da Inteligência Artificial (IA), Sam Altman (OpenAI) e Dario Amodei (Anthropic), se pronunciaram nesta quarta-feira, 23, sobre o perigo do desenvolvimento contínuo da IA, durante sessão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Para eles, a perda de controle da IA pode ser um risco à humanidade.

Para Altman e Amodei, todos os países do mundo devem se unir em prol da busca por melhores medidas de segurança para a tecnologia. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta quarta com líderes mundiais da área para discutir como controlar as habilidades dos modelos de inteligência artificial, e se elas devem ser controladas.

Para Altman, a possibilidade da humanidade “perder o controle do futuro para a IA” é real. Amodei, por sua vez, afirmou durante a conferência que “se for mal gerenciada, até mesmo eu acredito que a IA possa ser um risco para a humanidade como um todo”. Ambos concordaram também que o mundo deve fazer o possível para que a força da tecnologia não fique restrita à uma empresa ou país.

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O mercado de tecnologia tem discutido cada vez mais os perigos da IA nas últimas semanas. A discussão ganhou volume após um ex-funcionário da Anthropic, Jacob Coxon, denunciar através de seu X (antigo Twitter), que sua ex-empregadora e a OpenAI ignoraram de propósito os avisos de seus funcionários e especialistas da área sobre o perigo dos agentes de Inteligência Artificial. Após os anúncios, outros funcionários comentaram as falas de Coxon e concordaram com sua posição de que as empresas buscavam o “fim da humanidade”.

Poucos dias depois, executivos das principais empresas de IA do Vale do Silício vieram a público pedir por um “freio” ao desenvolvimento da Inteligência Artificial até que medidas de segurança efetivas possam ser aplicadas. Altman, Amodei, Demis Hassabis (Google DeepMind) e Elon Musk (SpaceX e xAI) concordaram com a ideia de buscar novas medidas e de criar um órgão regulatório para a tecnologia.