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O resultado milionário da Nintendo com o remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’

Game reconhecido por sua história no mundo dos games retornou com grande retorno para a empresa

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 15h49
Link, personagem de The Legend of Zelda, em um caminho de terra em uma floresta exuberante. Ele usa um chapéu verde pontudo, túnica verde, botas escuras e carrega um escudo de madeira nas costas. Uma fada branca brilhante flutua à sua direita, e a floresta é iluminada por pontos de luz e raios solares.
Remake de Ocarina of Time dá tratamento visual luxuoso a game clássico da série Legend of Zelda (Nintendo/Divulgação)
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O resultado milionário da Nintendo com o remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ Priorize VEJA no Google

A Nintendo vendeu cerca de 5,2 milhões de cópias do remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time em apenas quatro dias. A remasterização do game foi feita para o console da empresa, o Nintendo Switch 2. O jogo foi lançado no último dia 5, por R$ 329 através da loja oficial da empresa. 

O título Ocarina of Time foi lançado originalmente em 1998 para o console Nintendo 64. A nova versão é uma recriação completa do jogo clássico. De acordo com a Bloomberg, o renascimento impulsionado pela Nintendo gerou a empresa a marca de 5,2 milhões de cópias vendidas em apenas quatro dias de lançamento. O alcance de vendas vai além do game: ele também ajuda na recepção do Switch 2, que teve uma estreia abaixo do esperado. 

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A crítica especializada de jogos não tem poupado palavras para o bom resultado do novo Ocarina of Time. No Metacritic, o game foi avaliado com a nota 96 de 100. O desempenho do novo Zelda superou as vendas acumuladas de outros títulos, como Donkey Kong Bananza, de 2025. Apenas Mario Kart World, integrante de um pacote de lançamento do Switch 2, vendeu mais que Zelda. 

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