O resultado milionário da Nintendo com o remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’

Ler Resumo





O remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 alcançou a impressionante marca de 5,2 milhões de cópias vendidas em apenas quatro dias. O sucesso do relançamento não só celebra um clássico com nota 96/100 no Metacritic, mas também impulsiona a recepção do novo console, que teve um início aquém do esperado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Nintendo vendeu cerca de 5,2 milhões de cópias do remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time em apenas quatro dias. A remasterização do game foi feita para o console da empresa, o Nintendo Switch 2. O jogo foi lançado no último dia 5, por R$ 329 através da loja oficial da empresa.

O título Ocarina of Time foi lançado originalmente em 1998 para o console Nintendo 64. A nova versão é uma recriação completa do jogo clássico. De acordo com a Bloomberg, o renascimento impulsionado pela Nintendo gerou a empresa a marca de 5,2 milhões de cópias vendidas em apenas quatro dias de lançamento. O alcance de vendas vai além do game: ele também ajuda na recepção do Switch 2, que teve uma estreia abaixo do esperado.

Continua após a publicidade

A crítica especializada de jogos não tem poupado palavras para o bom resultado do novo Ocarina of Time. No Metacritic, o game foi avaliado com a nota 96 de 100. O desempenho do novo Zelda superou as vendas acumuladas de outros títulos, como Donkey Kong Bananza, de 2025. Apenas Mario Kart World, integrante de um pacote de lançamento do Switch 2, vendeu mais que Zelda.