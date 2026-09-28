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O recorde bilionário investido pela Nvidia na recompra de ações

A empresa alcançou o valor recorde de US$ 150 bilhões em movimento de recompra de ações no mesmo dia em que lançou nova plataforma de segurança para IAs

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h30
Logotipo da Nvidia em verde e branco, com o nome da empresa em letras maiúsculas, fixado na fachada de um prédio moderno de cor cinza escuro, sob um céu azul claro
 (Justin Sullivan/Getty Images)
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A gigante americana de semicondutores Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (28), que seu conselho de direção autorizou uma recompra adicional de ações no valor de US$ 150 bilhões (cerca de R$ 779,7 bilhões), um novo recorde de mercado.

Somando-se aos valores previamente autorizados, o programa total de recompra de ações da empresa chega agora a US$ 235 bilhões (R$ 1,22 trilhão), que a Nvidia espera concluir até o final de seu ano fiscal de 2028. O anúncio supera o recorde anterior da Apple, de US$ 110 bilhões (R$ 573,3 bilhões), autorizado em 2024.

Uma recompra de ações ocorre quando uma empresa utiliza recursos para comprar suas próprias ações de investidores, reduzindo o número total de ações em circulação e, geralmente, impulsionando o preço das ações. Os mercados reagiram positivamente à notícia.

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A Nvidia continua sendo a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de quase US$ 5,6 trilhões (R$ 27,6 trilhões), uma vantagem considerável sobre a Apple, que ocupa o segundo lugar com US$ 4,9 trilhões (R$ 25,5 trilhões). As ações da Nvidia subiram mais de 3% na abertura do mercado e se mantinham acima de 2% no meio da manhã.

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A empresa também utiliza suas reservas de caixa para investir em empresas de inteligência artificial e conceder empréstimos a seus principais clientes, consolidando ainda mais sua posição dominante no setor. Nesta mesma segunda-feira, 28, a Nvidia anunciou uma nova plataforma de segurança para a IA, que promete proteger sistemas de ataques de agentes, situação cada vez mais frequente desde o primeiro anúncio do tipo feito pela OpenAI, criadora do ChatGPT, no caso de invasão à biblioteca de IAs HuggingFace. 

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(com AFP)

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