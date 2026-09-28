O recorde bilionário investido pela Nvidia na recompra de ações

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A Nvidia anunciou uma recompra adicional de US$ 150 bilhões em ações, elevando seu programa total para um recorde de US$ 235 bilhões. A medida impulsionou as ações da gigante de semicondutores, que se mantém como a empresa mais valiosa do mundo e continua investindo pesado em inteligência artificial e segurança de IA.

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A gigante americana de semicondutores Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (28), que seu conselho de direção autorizou uma recompra adicional de ações no valor de US$ 150 bilhões (cerca de R$ 779,7 bilhões), um novo recorde de mercado.

Somando-se aos valores previamente autorizados, o programa total de recompra de ações da empresa chega agora a US$ 235 bilhões (R$ 1,22 trilhão), que a Nvidia espera concluir até o final de seu ano fiscal de 2028. O anúncio supera o recorde anterior da Apple, de US$ 110 bilhões (R$ 573,3 bilhões), autorizado em 2024.

Uma recompra de ações ocorre quando uma empresa utiliza recursos para comprar suas próprias ações de investidores, reduzindo o número total de ações em circulação e, geralmente, impulsionando o preço das ações. Os mercados reagiram positivamente à notícia.

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A Nvidia continua sendo a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de quase US$ 5,6 trilhões (R$ 27,6 trilhões), uma vantagem considerável sobre a Apple, que ocupa o segundo lugar com US$ 4,9 trilhões (R$ 25,5 trilhões). As ações da Nvidia subiram mais de 3% na abertura do mercado e se mantinham acima de 2% no meio da manhã.

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A empresa também utiliza suas reservas de caixa para investir em empresas de inteligência artificial e conceder empréstimos a seus principais clientes, consolidando ainda mais sua posição dominante no setor. Nesta mesma segunda-feira, 28, a Nvidia anunciou uma nova plataforma de segurança para a IA, que promete proteger sistemas de ataques de agentes, situação cada vez mais frequente desde o primeiro anúncio do tipo feito pela OpenAI, criadora do ChatGPT, no caso de invasão à biblioteca de IAs HuggingFace.

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(com AFP)