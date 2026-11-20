O recorde bilionário de ‘GTA 6’ que supera até os maiores sucessos do cinema
Novo capítulo da franquia teve a maior estreia da história do entretenimento, segundo a Rockstar, e superou o desempenho de seu antecessor em quase cinco vezes
O aguardado Grand Theft Auto VI, o GTA 6, movimentou 3,79 bilhões de dólares (cerca de R$ 22,5 bilhões) em vendas no primeiro dia, estabelecendo um novo recorde na indústria do entretenimento. O valor foi divulgado nesta sexta-feira, 20, pela Rockstar Games, desenvolvedora do jogo, que classificou a estreia como a maior da história entre produtos de entretenimento de qualquer categoria. Os números são estimativas da empresa e consideram as vendas globais até o fim de quinta-feira, 19, data de lançamento do título.
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A marca supera com folga o desempenho de Grand Theft Auto V, lançado em 2013. O antecessor arrecadou aproximadamente 800 milhões de dólares nas primeiras 24 horas e chegou a 1 bilhão de dólares em vendas nos três primeiros dias. Ou seja: o novo capítulo faturou quase cinco vezes mais no dia de estreia. Somados, os jogos da franquia já ultrapassaram 470 milhões de unidades vendidas, segundo dados divulgados pela empresa.
A dimensão do resultado fica ainda mais evidente quando comparada à indústria cinematográfica: em apenas 24 horas, GTA 6 teria arrecadado mais do que Avatar (2009), maior bilheteria da história do cinema, que acumulou cerca de 2,9 bilhões de dólares ao longo de toda a sua trajetória nas salas, e Vingadores: Ultimato (2019), com 2,8 bilhões de dólares. A comparação considera a receita total dos filmes, e não apenas o desempenho nas estreias, o que ajuda a dimensionar o alcance comercial do lançamento do game.
O sucesso de GTA 6 não se restringe às vendas. Recebido com entusiasmo por veículos internacionais, o jogo alcançou 99 pontos em 100 no Metacritic, plataforma que reúne avaliações da crítica. Com a nota, empatou com The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) entre os títulos mais bem avaliados da história. A nota foi calculada a partir de mais de 150 resenhas e pode mudar à medida que novas críticas forem publicadas.
O game ainda gerou um recorde histórico de tráfego de dados pela internet, conforme aponta a empresa alemã DE-CIX, responsável por oferecer serviços de conexão à internet para operadoras e data centers pelo mundo. Foi registrado um pico de 33,03 terabits por segundo (Tbit/s), a maior marca já registrada pela empresa e 25% acima do tráfego registrado em média em todas as semanas de 2026.