O aguardado Grand Theft Auto VI, o GTA 6, movimentou 3,79 bilhões de dólares (cerca de R$ 22,5 bilhões) em vendas no primeiro dia, estabelecendo um novo recorde na indústria do entretenimento. O valor foi divulgado nesta sexta-feira, 20, pela Rockstar Games, desenvolvedora do jogo, que classificou a estreia como a maior da história entre produtos de entretenimento de qualquer categoria. Os números são estimativas da empresa e consideram as vendas globais até o fim de quinta-feira, 19, data de lançamento do título.

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A marca supera com folga o desempenho de Grand Theft Auto V, lançado em 2013. O antecessor arrecadou aproximadamente 800 milhões de dólares nas primeiras 24 horas e chegou a 1 bilhão de dólares em vendas nos três primeiros dias. Ou seja: o novo capítulo faturou quase cinco vezes mais no dia de estreia. Somados, os jogos da franquia já ultrapassaram 470 milhões de unidades vendidas, segundo dados divulgados pela empresa.