O que Trump disse a CEO da Nvidia em ligação surpresa durante palestra

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Donald Trump ligou para o CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante uma palestra, e declarou que a inteligência artificial não dominará o mundo, chamando isso de “farsa”. Ele ainda comparou centros de dados ao “novo óleo” e criticou a China. A ligação ocorre em meio a preocupações de outros CEOs sobre a segurança da IA.

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O presidente dos Estados Unidos Donald Trump ligou para o CEO da Nvidia, Jensen Huang, no meio de uma palestra na última segunda-feira, 14, para falar sobre a evolução da inteligência artificial (IA). Huang, que recebeu a ligação durante uma conversa, colocou Trump no viva-voz para que a plateia pudesse ouvir o presidente. Para Trump, “os robôs não vão tomar o controle, a IA não vai tomar o controle. Tudo isso é uma farsa”.

Jensen Huang palestrava em um palco durante evento organizado pelo podcast “All-In”, em Los Angeles. Trump ligou para o CEO durante o evento, quando começou sua fala. Para ele, os problemas recentes na indústria americana de AI são uma “farsa”, e os Estados Unidos devem “derrotar” a China nessa corrida tecnológica. Além disso, o presidente dos EUA também declarou que os centros de dados são “ótimos”, e que eles tornam a população e os estados “ricos”. “É o óleo nos próximos 20, 25 anos, é maior que a internet e a IA, muito mais”, disse.

“Os robôs não vão dominar o mundo. A IA não vai dominar o resto do mundo. Tudo isso é uma farsa”. “A América é capaz de liderar e com segurança”, disse Huang. Nas últimas semanas, CEOs de empresas de tecnologia entraram em consenso sobre a segurança da IA, que tem se tornado cada vez mais superpoderosa, segundo as empresas. Dario Amodei, CEO da Anthropic, publicou uma carta no último sábado, 12, em que pedia por mudanças em medidas de segurança. Sam Altman, da OpenAI, Demis Hassabis, do Google DeepMind e Elon Musk, da SpaceX, concordaram com suas opiniões.

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A onda de cautela veio após um ex-funcionário da Anthropic, Jacob Coxon, publicar uma thread em seu X (antigo Twitter) em que acusa a empresa e a OpenAI de ignorarem medidas de segurança e de efetivamente buscarem o “fim da humanidade”. Após a viralização, vários outros ex-funcionários concordaram com as postagens.