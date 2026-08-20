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O que se sabe sobre os vazamentos do jogo mais aguardado do ano, GTA 6

Faturamento da Take-Two já alcançou US$ 1,39 bilhão no primeiro trimestre; previsões da empresa indicam que valor pode chegar aos US$ 8 bilhões em 2027

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h57 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h23
Um homem e uma mulher, ambos com bandanas cobrindo o rosto, caminham em frente a um posto de gasolina e palmeiras ao pôr do sol. A mulher segura uma arma, e o homem ajusta a bandana. O céu tem tons de roxo e rosa, com um avião distante. Um caminhão e carros estão estacionados no fundo
Jogo tem como protagonistas Lucia e Jason, casal que tenta sobreviver em meio ao cenário do crime de Vice City (Rockstar Games/Divulgação)
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Prestes a receber um teaser de lançamento em parceria com a Netflix, o jogo mais aguardado de 2026, Grand Theft Auto VI, tem sofrido nos últimos dias com uma sequência de vazamentos de imagens inéditas do título. Os vazamentos não foram confirmados pela empresa, mas páginas relacionadas ao responsável pelo vazamento indicam que a ação pode ser uma resposta ao fim da mídia física do game. 

Previsto para 27 de agosto, um teaser estendido do jogo ficará disponível na Netflix por algumas horas antes da liberação do conteúdo no YouTube, e seu lançamento oficial ocorrerá em menos de três meses, em 19 de novembro. Durante essa semana, um usuário chamado “Cyberleek” publicou um vídeo na última terça-feira, 18, em sites e em um canal do Telegram. O vídeo exibe um dos protagonistas do jogo vagando do lado de fora de uma casa.

Após isso, outros três vídeos também foram divulgados, em que o protagonista aparece ao dirigir um carro e brigar com pedestres. Após a publicação, as imagens foram reproduzidas por outros usuários em diversas redes, em especial no X (antigo Twitter). Não há confirmação de que qualquer uma das imagens seja real, e nem a Take-Two ou a Rockstar Games se manifestaram sobre o caso.

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Em um dos últimos episódios de vazamento, o protagonista da edição, Jason, é visto sobrevoando Vice City. Ao fim das imagens, o personagem atira contra uma parede para formar os dizeres “Leek”. O conteúdo, caso seja real, confirma que os hackers têm acesso a uma build provisória do jogo, antes de seu lançamento. 

Apesar do grande número de vazamentos, os fãs da franquia devem levar as imagens com cautela. A franquia, tendo em vista sua relevância para o mundo dos games, foi alvo frequente com o passar das décadas de montagens e “vazamentos” similares. Os avanços da IA generativa também entram nesse contexto. 

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Quem é o hacker

Os vídeos de vazamentos divulgados mostram endereços web sobrepostos à mídia, e os sites correspondentes podem pertencer ao usuário responsável, Cyberleek. Ainda nesta quinta-feira, 20, dois dos links não funcionavam, mas um terceiro continuava acessível, segundo informações da AFP. 

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A página acessada mostrava um comunicado em que os autores indicam que agem como forma de denunciar práticas comerciais da indústria dos games. Eles acusam a Rockstar de vender mais caro uma versão do jogo com conteúdo adicional e de oferecer o título apenas em download digital. Em um dos vídeos, é possível ler “Não há discos físicos? Então haverá mais vazamentos”. Os objetivos reais do hacker continuam pouco claros, já que ele também promove a criptomoeda “$CyberLeek” na rede Solana. 

O faturamento

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A empresa responsável pela Rockstar Games, a Take-Two Interactive, ainda não divulgou dados específicos sobre o faturamento de GTA 6. Apesar disso, sua última atualização financeira, referente ao primeiro trimestre, mostra que a empresa tem grandes expectativas para o jogo e que parte dos lucros do primeiro período de 2026 já foram impactados pela pré-venda do game. 

Iniciada em 25 de junho, a pré-venda começou no Brasil com valores de R$ 449,90 para a versão Standard, e R$ 549,90 para a edição Ultimate. De acordo com dados da Take-Two, a receita da empresa foi de US$ 1,39 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões) durante o primeiro trimestre, e a previsão deles para 2027 é de até US$ 8,2 bilhões (por volta de R$ 41 bilhões).

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De acordo com informações divulgadas pela empresa de análise de mercado Newzoo, a pré-venda digital de GTA 6 pode ter chegado a US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão), e a primeira semana de lançamento oficial do jogo pode alcançar o valor de até US$ 5,2 bilhões (ou até R$ 26,5 bilhões). 

(com AFP)

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