O que se sabe sobre o novo chip da empresa chinesa DeepSeek
DeepSeek entra na onda dos chips próprios à procura de independência no mercado de IAs
A empresa chinesa DeepSeek, reconhecida mundialmente pela criação de seu modelo de Inteligência Artificial (IA) homônimo, tem novos planos para o desenvolvimento de um chip próprio para seu agente, que até o momento dependeu de tecnologia de grandes empresas como a Nvidia e a Huawei para serem treinados.
De acordo com informações da agência Reuters, a nova tecnologia terá como foco o processo de inferência, em que grandes modelos de linguagem (como o ChatGPT e o Claude) analisam os pedidos do usuário e geram uma resposta “racionalizada” e condizente com o requisitado.
A fama da empresa chinesa surgiu há cerca de um ano, quando o lançamento da primeira versão oficial de seu modelo rivalizou de forma direta com as versões, à época mais novas, do ChatGPT. A produção de um chip próprio coloca a empresa dentro da onda, que já nasceu, de empresas de IA tentarem cada vez mais garantir independência para seus produtos.
No último mês, a OpenAI anunciou a criação do Jalapeño, chip próprio da empresa, feito para seus modelos. Os primeiros modelos da empresa chinesa foram treinados com chips da Nvidia, logo substituídos pela tecnologia da Huawei.