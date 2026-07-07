O que se sabe sobre o novo chip da empresa chinesa DeepSeek

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A DeepSeek, gigante chinesa de IA, planeja desenvolver seu próprio chip para inferência, buscando independência de fornecedores como Nvidia e Huawei. Essa iniciativa alinha a empresa a uma tendência global de companhias de IA que buscam autonomia para seus produtos, marcando um passo crucial na evolução tecnológica.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A empresa chinesa DeepSeek, reconhecida mundialmente pela criação de seu modelo de Inteligência Artificial (IA) homônimo, tem novos planos para o desenvolvimento de um chip próprio para seu agente, que até o momento dependeu de tecnologia de grandes empresas como a Nvidia e a Huawei para serem treinados.

De acordo com informações da agência Reuters, a nova tecnologia terá como foco o processo de inferência, em que grandes modelos de linguagem (como o ChatGPT e o Claude) analisam os pedidos do usuário e geram uma resposta “racionalizada” e condizente com o requisitado.

A fama da empresa chinesa surgiu há cerca de um ano, quando o lançamento da primeira versão oficial de seu modelo rivalizou de forma direta com as versões, à época mais novas, do ChatGPT. A produção de um chip próprio coloca a empresa dentro da onda, que já nasceu, de empresas de IA tentarem cada vez mais garantir independência para seus produtos.

No último mês, a OpenAI anunciou a criação do Jalapeño, chip próprio da empresa, feito para seus modelos. Os primeiros modelos da empresa chinesa foram treinados com chips da Nvidia, logo substituídos pela tecnologia da Huawei.