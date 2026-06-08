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Tecnologia

O que oferece o novo sistema operacional da Apple, o iOS 27

WWDC, evento anual da empresa, anuncia nova versão do iOS e outras mudanças em suas tecnologias

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 14h57 | Atualizado em 8 jun 2026, 14h59
Tim Cook, CEO da Apple, sorri e acena com a mão direita levantada, vestindo polo preta e calça cinza, em um palco escuro com o letreiro WWDC26 em branco ao fundo
 (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
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A Apple anunciou nesta segunda-feira, 8, a nova versão de seu sistema operacional para celulares, durante o WWDC 2026, evento de atualizações da empresa. Agora iOS 27, as principais novidades da versão são as mudanças na personalização do Liquid Glass, novos ícones de aplicativos e uma transferência de arquivos mais poderosa.

O evento foi aberto por Tim Cook, agora ex-CEO da Apple, em seu provável último evento público desde que sua saída do cargo foi anunciada. O Liquid Glass, mudança de design da empresa anunciada em 2025 para as versões 26 do iOS, vai passar por mais uma leva de alterações com essa nova versão do sistema operacional.

O usuário terá mais controle sobre a personalização do Liquid Glass de seu dispositivo, com as possibilidades de mudar a transparência do design para algo mais opaco, mais transparente ou até para uma versão em preto. Além disso, ícones de aplicativos característicos do sistema também estarão mais adaptados ao Liquid Glass.

Por fim, a empresa também anunciou uma mudança na transferência de arquivos em seus celulares. Segundo eles, ela agora será 80% mais poderosa.

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Outro anúncio importante foi sobre os aparelhos que receberão a atualização. Até o momento, todos os iPhones que receberam o iOS 26 também receberão o 27, inclusive o iPhone 11.

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