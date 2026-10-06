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Tecnologia

O que levou a OpenAI a abandonar lançamento de novo sistema de IA

Modelo Astra 6.1 não atendeu padrões de segurança da empresa; decisão é tomada em contexto de invasões recentes de agentes de IA

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 13h46
ChatGPT: os especialistas em finanças alertam para o risco de respostas incorretas ou inadequadas
ChatGPT, da OpenAI (./Getty Images)
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A OpenAI não lançou o seu novo modelo de inteligência artificial Astra 6.1 depois que testes internos realizados pela criadora do ChatGPT revelaram que ele não atendia aos padrões de segurança. A decisão, confirmada pela empresa no dia 28 de setembro, foi tomada em um contexto de recentes invasões de agentes de IA. 

O Astra 6.1 apresentou melhorias em relação a modelos anteriores em alguns aspectos, mas “não atingiu o padrão no que diz respeito a permanecer dentro dos limites de seu escopo e de suas autorizações, e à forma como comunica ao usuário o tipo de trabalho que realizou”, declarou Saachi Jain, responsável pelos sistemas de segurança da OpenAI, em um comunicado.

“Queremos garantir que o desenvolvimento de nossos modelos seja seguro, tanto dentro da empresa quanto quando os disponibilizamos aos usuários. Mas, quando os disponibilizamos aos usuários, adotamos um padrão extremamente elevado em termos de segurança e alinhamento”, acrescentou Jain.

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Histórico de invasões

As preocupações com a segurança da IA aumentaram nos últimos meses, depois que modelos desenvolvidos pela OpenAI e pela concorrente Anthropic se envolveram em incidentes de segurança durante testes.

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Agentes desenvolvidos com modelos da OpenAI acessaram indevidamente sites mantidos por órgãos federais dos Estados Unidos, um portal de estatísticas de saúde do governo australiano e o Hugging Face, um repositório de modelos de IA.

A Anthropic também descobriu recentemente que seus agentes haviam obtido acesso não autorizado a três organizações não identificadas durante testes que, supostamente, deveriam mantê-los afastados dos sistemas do “mundo real”. A empresa também cancelou o lançamento de um modelo de IA, o Mythos, em abril, porque ele era bom em encontrar falhas de software, mas lançou uma versão derivada sob maiores restrições em junho. 

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(Com AFP)

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ChatGPT
Inteligencia Artificial
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