Conhecida pela liberdade para cometer crimes e provocar o caos em cidades virtuais, a franquia Grand Theft Auto trará uma novidade no GTA 6. Às vésperas do lançamento do jogo mais aguardado do ano, na quinta-feira, 19, um executivo da Rockstar revelou ao The Guardian que a edição terá mecanismos para incentivar a empatia dos jogadores. Codiretor da empresa, Rob Nelson destacou que esta será a primeira vez que a série tenta estimular esse tipo de comportamento, embora a proposta seja opcional.

“Estamos tentando garantir que não punimos as pessoas por jogar o jogo ao qual estão acostumadas (…), mas suas ações terão algum efeito sobre como o jogo se desenrola”, afirmou Nelson ao jornal britânico. Questionado se GTA 6 busca incentivar a empatia, o executivo respondeu que sim e explicou que a intenção é oferecer mecanismos para isso a quem tiver interesse.

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Um dos exemplos está na relação entre os protagonistas Jason e Lucia, um casal de criminosos que pode ser controlado pelo jogador. É possível cultivar o vínculo entre os dois, que trocam mensagens, fazem programas juntos e até podem andar de mãos dadas. Segundo Nelson, a relação pode se fortalecer ou se desgastar conforme as escolhas feitas durante a partida.

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A proposta também aparece na maneira de executar os crimes. Em vez de simplesmente sair provocando destruição, os personagens podem planejar assaltos, observar os alvos e encontrar maneiras de evitar confrontos. A Rockstar, porém, não pretende eliminar a violência nem restringir a liberdade que caracteriza a franquia: a criminalidade continuará no centro da experiência.

O GTA 6 se passa em Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, no estado americano da Flórida. Após 13 anos da última versão do game, a nova versão tem lançamento previsto para 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e já está disponível para pré-carregamento. Veja tudo o que se sabe sobre o jogo aqui.