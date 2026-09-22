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Tecnologia

O que faz a nova versão do Claude, lançada em meio a debate sobre ‘freio’ às IAs

Versão é a mais avançada até o momento, mas empresa reitera que IA se comporta como quem sabe que está sendo avaliado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 17h56
Um smartphone preto exibe o nome Claude em preto e um ícone de estrela laranja em sua tela branca. Ao fundo, em um painel laranja, o logotipo da Anthropic, com um perfil de cabeça humana em linhas pretas e um diagrama de rede neural em branco
 (Algi Febri Sugita/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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A Anthropic lançou nesta terça-feira, 22, uma nova versão de sua inteligência artificial, o Claude, dias depois de seu diretor-executivo, Dario Amodei, pedir a desaceleração do desenvolvimento da IAs junto de outros executivos da tecnologia, o que gerou um debate mundial sobre a necessidade de medidas de segurança mais restritas.

O lançamento do Opus 5.5 ocorre enquanto o medo de perder o controle da IA domina a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Na segunda-feira, 21, mais de 20 chefes de Estado pediram na ONU testes obrigatórios para estes sistemas, enquanto o presidente americano, Donald Trump, rejeitou, nesta terça, qualquer “projeto globalista” de controle da tecnologia.

Amodei e o máximo dirigente da OpenAI, Sam Altman, têm previsto se dirigir ao Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira. Após incidentes reportados em julho, nos quais os modelos da Anthropic e da OpenAI escaparam de seus ambientes de testes para se infiltrar na internet, ambas as empresas sediadas em San Francisco interromperam brevemente o trabalho em seus novos sistemas de IA.

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O Opus 5.5 é o primeiro modelo lançado desde os pedidos de parada. A Anthropic destacou que, segundo seus próprios testes, o Opus 5.5 é o modelo com melhor desempenho em alinhamento que avaliou até agora, ou seja, em que medida se ajusta à intenção e aos valores de seus desenvolvedores. Nestes testes, o Opus 5.5 tentou infringir as regras pré-fixadas “cerca de 85% menos” que o Opus 5.

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Mas o modelo também deu indícios de que frequentemente suspeita que está sendo avaliado, o que dificulta prever como se comporta em uso real, admitiu a empresa. Com um preço 20% inferior ao do antecessor, Opus 5, o Opus 5.5 também usa menos potência de cálculo e responde pelo menos 30% mais rápido.

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O lançamento ocorre semanas antes da aguardada oferta pública inicial (IPO) da Anthropic, com a empresa sob pressão para gerar receita sobre investimentos robustos em meio à forte concorrência de parte de modelos de baixo custo, especialmente os chineses.

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(com AFP)

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