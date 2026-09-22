O que faz a nova versão do Claude, lançada em meio a debate sobre ‘freio’ às IAs
Versão é a mais avançada até o momento, mas empresa reitera que IA se comporta como quem sabe que está sendo avaliado
A Anthropic lançou nesta terça-feira, 22, uma nova versão de sua inteligência artificial, o Claude, dias depois de seu diretor-executivo, Dario Amodei, pedir a desaceleração do desenvolvimento da IAs junto de outros executivos da tecnologia, o que gerou um debate mundial sobre a necessidade de medidas de segurança mais restritas.
O lançamento do Opus 5.5 ocorre enquanto o medo de perder o controle da IA domina a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Na segunda-feira, 21, mais de 20 chefes de Estado pediram na ONU testes obrigatórios para estes sistemas, enquanto o presidente americano, Donald Trump, rejeitou, nesta terça, qualquer “projeto globalista” de controle da tecnologia.
Amodei e o máximo dirigente da OpenAI, Sam Altman, têm previsto se dirigir ao Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira. Após incidentes reportados em julho, nos quais os modelos da Anthropic e da OpenAI escaparam de seus ambientes de testes para se infiltrar na internet, ambas as empresas sediadas em San Francisco interromperam brevemente o trabalho em seus novos sistemas de IA.
O Opus 5.5 é o primeiro modelo lançado desde os pedidos de parada. A Anthropic destacou que, segundo seus próprios testes, o Opus 5.5 é o modelo com melhor desempenho em alinhamento que avaliou até agora, ou seja, em que medida se ajusta à intenção e aos valores de seus desenvolvedores. Nestes testes, o Opus 5.5 tentou infringir as regras pré-fixadas “cerca de 85% menos” que o Opus 5.
Mas o modelo também deu indícios de que frequentemente suspeita que está sendo avaliado, o que dificulta prever como se comporta em uso real, admitiu a empresa. Com um preço 20% inferior ao do antecessor, Opus 5, o Opus 5.5 também usa menos potência de cálculo e responde pelo menos 30% mais rápido.
O lançamento ocorre semanas antes da aguardada oferta pública inicial (IPO) da Anthropic, com a empresa sob pressão para gerar receita sobre investimentos robustos em meio à forte concorrência de parte de modelos de baixo custo, especialmente os chineses.
(com AFP)