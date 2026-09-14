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Ex-funcionário da Anthropic acusa OpenAI e sua antiga empresa de ignorarem riscos de IAs superinteligentes. CEOs de gigantes da tecnologia, incluindo Dario Amodei, Sam Altman e Elon Musk, pedem a paralisação do desenvolvimento dessas tecnologias até que medidas de segurança eficazes sejam criadas, após incidentes preocupantes de ‘fuga’ de IAs.

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Na última semana, o ex-funcionário da Anthropic, criadora do Claude, Jacob Coxon, publicou uma thread em seu perfil do X (antigo Twitter) em que acusa sua ex-empresa e a OpenAI de ignorarem os avisos sobre o desenvolvimento de Inteligências Artificiais (IAs) super inteligentes e de estarem em busca do “fim da humanidade”. As declarações geraram alvoroço no mundo da tecnologia e levaram CEOs da área, como Dario Amodei, Sam Altman e Elon Musk, a pedir pela paralisação do desenvolvimento das IAs “super poderosas” até que sejam criadas medidas de segurança efetivas.

O primeiro dos executivos a fazer uma declaração foi o CEO da Anthropic, Dario Amodei, que publicou no último sábado, 12, uma carta em seu X, nomeada We Must Pace Frontier. Nela, o diretor explica como o progresso da IA cresceu de forma “extremamente acelerada” desde junho de 2026, impulsionado pela habilidade da tecnologia de aprimorar a si mesma e construir novos agentes. Ele citou também o incidente Hugging Face, em que agentes da OpenAI “escaparam” de um ambiente de testes e invadiram a biblioteca digital de modelos de IA Hugging Face, além de terem organizado conversas entre si através de um quadro digital interno, e terem invadido outros sites e sistemas, desdobramentos recém descobertos.

Outras declarações

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Após Amodei, Sam Altman, CEO da OpenAI, também se manifestou. O diretor reconheceu o perigo das IAs de fronteira, em especial por causa dos eventos recentes que envolvem as tecnologias da empresa. Altman declarou, também através da rede social X, que concorda com os pontos expostos por Dario Amodei, e que a discussão sobre segurança da IA tem sido tema de reuniões internas “há semanas”. O CEO declarou ainda que pretende seguir um plano proposto pela Anthropic, que envolve três passos de proteção: testes mais seguros e independentes, coordenação entre lideranças no setor de IA e cooperação internacional.

Em seguida dos primeiros diretores, Elon Musk, dono da SpaceX — empresa que abrange a xAI, braço de IA de Musk — também saiu em defesa das ideias de Amodei. Demis Hassabis, diretor do Google DeepMind, também entrou para o grupo de defensores. Segundo ele, “a carta de Dario Amodei aponta em direção ao caminho mais correto”. O consenso entre os gigantes da tecnologia de IA não é algo novo, já que eles já concordaram com assuntos no passado, em especial relacionados à segurança da Inteligência Artificial.

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Críticos da indústria de tecnologia já se pronunciaram nas redes sociais sobre o caso. Para alguns, o consenso geral sobre os perigos da IA compartilhado entre os diretores pode ser um sinal de que há futuro em um contexto de evolução tecnológica cada vez mais proeminente e rápida. Em seu X, Rahm Emanuel, antigo chefe da Casa Branca do governo Barack Obama, afirmou que “dá pra dizer a última vez que um CEO ou indústria pediu para ser regulada: nunca. É isso que torna a carta de Dario tão surpreendente — é uma admissão de que estamos descendo a uma rota escura, com tempestades, asfalto molhado e sem luz”.

Antes dos anúncios

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Em 2026, o desenvolvimento das Inteligências Artificiais, em especial os modelos de fronteira — como são chamados os agentes “super poderosos” — atingiu novos níveis para a área. Empresas como a Anthropic (Claude) e OpenAI (ChatGPT) têm lidado com valorizações recorde, além de um número cada vez maior de usuários. Outras companhias, como o Google (com sua divisão do DeepMind), a Meta e a Moonshot AI, chinesa criadora do Kimi, fazem parte do mercado competitivo da inteligência artificial.

Com a evolução rápida, problemas como o caso Hugging Face ou a invasão de sistemas reais na internet por modelos de inteligência artificial de fronteira surgiram. O primeiro caso divulgado aconteceu com o modelo GPT 5.6 Sol da OpenAI, seguido do Claude Mythos, da Anthropic, Muse Spark 1.1, da Meta, e o Kimi K3, da Moonshot AI. Desde então, novos desdobramentos sobre invasões e fugas de ambientes de testes tem sido cada vez mais divulgadas.