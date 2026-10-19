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Tecnologia

O que está por trás da promessa de Elon Musk de doar ações da SpaceX a crianças

Magnata da tecnologia declarou que pretende dar parte da empresa de foguetes para os menores dos EUA

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 12h27 | Atualizado em 19 out 2026, 12h29
ESPAÇO - Foguete da SpaceX: o sonho é levar a raça humana até Marte
ESPAÇO - Foguete da SpaceX: o sonho é levar a raça humana até Marte (SpaceX//)
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O que está por trás da promessa de Elon Musk de doar ações da SpaceX a crianças Priorize VEJA no Google

O bilionário Elon Musk afirmou nesta segunda-feira, 19, que pretende dar ações da SpaceX, sua empresa de foguetes, às crianças norte-americana. “No ano que vem, darei uma de minhas ações da SpaceX a cada criança nos Estados Unidos”, disse o magnata no X, sem explicar como o plano funcionaria.

O anúncio foi feito após o presidente americano, Donald Trump, ter prometido em setembro dar 5.000 dólares (25.410 reais, na cotação atual) a cada adulto americano caso o Partido Republicano, do qual é parte, mantivesse o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro. Musk é o maior doador do partido no pleito, e há hoje cerca de 73 milhões de jovens com menos de 18 anos no país.

A SpaceX, da qual Musk detém 38% das ações, segundo a Forbes, estabeleceu o recorde da maior oferta pública inicial da história, arrecadando 85,7 bilhões em junho (443,6 bilhões na cotação do mês) com sua entrada na Bolsa de Valores.

O megafoguete Starship da empresa alcançou a órbita pela primeira vez em setembro, um novo marco nos planos do bilionário para chegar a Marte.

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(Com AFP)

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