O que está por trás da promessa de Elon Musk de doar ações da SpaceX a crianças

O bilionário Elon Musk afirmou nesta segunda-feira, 19, que pretende dar ações da SpaceX, sua empresa de foguetes, às crianças norte-americana. “No ano que vem, darei uma de minhas ações da SpaceX a cada criança nos Estados Unidos”, disse o magnata no X, sem explicar como o plano funcionaria.

O anúncio foi feito após o presidente americano, Donald Trump, ter prometido em setembro dar 5.000 dólares (25.410 reais, na cotação atual) a cada adulto americano caso o Partido Republicano, do qual é parte, mantivesse o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro. Musk é o maior doador do partido no pleito, e há hoje cerca de 73 milhões de jovens com menos de 18 anos no país.

A SpaceX, da qual Musk detém 38% das ações, segundo a Forbes, estabeleceu o recorde da maior oferta pública inicial da história, arrecadando 85,7 bilhões em junho (443,6 bilhões na cotação do mês) com sua entrada na Bolsa de Valores.

O megafoguete Starship da empresa alcançou a órbita pela primeira vez em setembro, um novo marco nos planos do bilionário para chegar a Marte.

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(Com AFP)