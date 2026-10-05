O que é a força-tarefa criada por Trump para política federal de ‘superinteligência’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou formalmente no domingo, 4, a criação da “Super Intelligence Force” (SIF), força-tarefa da Casa Branca encarregada de coordenar a abordagem do governo federal para a inteligência artificial. Trump determinou que o governo deixe de usar o termo “inteligência artificial” e adote “superinteligência”.

Para liderar o grupo, Trump escolheu o diretor de Inteligência Nacional, Jay Clayton. Também integram a força-tarefa o presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC), Andrew Ferguson; o subsecretário de Pesquisa e Engenharia e diretor de tecnologia do Pentágono, Emil Michael; e o diretor do Escritório de Gestão de Pessoal, Scott Kupor. O colegiado responderá diretamente ao presidente e à chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles.

O anúncio ocorre após uma cúpula realizada na terça-feira anterior, que reuniu os presidentes executivos de OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia e SpaceXAI, empresa de Elon Musk. Na ocasião, as companhias assinaram um acordo voluntário de uma página, que Trump chamou de “constituição”. O texto prevê quatro camadas de controles e auditorias, incluindo avaliações internas, auditorias por empresas externas e revisões em nível de conselho, além de reuniões periódicas para definir padrões de segurança e boas práticas.

Trump classificou os padrões como “moralmente vinculantes” e afirmou observar “muita autorregulação”, reiterando que sua gestão não imporá regulação formal ao setor. Segundo a ABC News, o anúncio teve poucos detalhes e não definiu autoridades de supervisão nem mecanismos de fiscalização para a força-tarefa.

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A formalização segue uma publicação de 19 de setembro na Truth Social, na qual Trump sinalizou que criaria uma “AI Force” e nomearia um czar, comparando a iniciativa à Força Espacial. Na ocasião, ele chamou de “farsa” as preocupações existenciais com a tecnologia, mas reconheceu que as leis penais e civis vigentes seriam usadas para lidar com condutas indevidas.

O tema vem sob pressão de diferentes frentes. Pesquisadores da Anthropic alertaram que a IA avançada poderia, em tese, representar riscos letais, e o presidente executivo da empresa, Dario Amodei, publicou um ensaio defendendo a desaceleração do desenvolvimento de ponta. No Congresso, projeto bipartidário dos deputados Ted Lieu e Nathaniel Moran exigiria que desenvolvedores mantenham capacidade de desligamento e permitiria ao secretário de Segurança Interna ordenar a interrupção de sistemas perigosos. Nos estados, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou em setembro uma ordem executiva para ampliar a supervisão, e os governadores Abigail Spanberger (Virgínia) e Josh Shapiro (Pensilvânia) também defendem medidas regulatórias.

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Em entrevista ao Wall Street Journal no sábado, 3, Clayton apresentou a iniciativa em termos competitivos. “O risco de não ser o primeiro é alto”, disse, acrescentando que ficar para trás aumentaria os riscos diante de adversários. Segundo ele, a força-tarefa examinará a legislação existente e discutirá possível ação do Congresso, tendo como referência modelos de risco do setor financeiro desenvolvidos com o Federal Reserve e a SEC. Os desdobramentos dependerão desse exame.