O que dizem as primeiras avaliações de ‘GTA 6’ no Metacritic
Aclamado pela imprensa especializada, o novo título da Rockstar reúne algumas das maiores notas já registradas pelo agregador
A poucas horas de estrear oficialmente para o público, o jogo Grand Theft Auto VI, o GTA 6, já começa a receber as primeiras avaliações da crítica especializada. O aguardado lançamento da Rockstar Games, que será lançado na quinta-feira, 19, tem sido recebido com entusiasmo por veículos internacionais, que destacam principalmente o realismo dos cenários e a evolução da narrativa – e recebeu nota quase perfeita no Metacritic, o famoso site agregador de críticas de entretenimento que reúne avaliações de filmes, séries, música e, claro, videogames.
Na consulta mais recente realizada na manhã desta quarta, 18, o título aparece com 99 pontos de 100 no Metacritic, a partir de mais de 140 críticas profissionais. A nota o coloca entre os jogos mais bem avaliados da história do agregador, empatado com The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), que também alcançou 99 pontos. O desempenho supera o recorde anterior da própria franquia, GTA IV, que tem 98. As pontuações do Metacritic são atualizadas à medida que novas resenhas entram no agregador.
Entre as avaliações que ajudam a explicar a recepção estão as da IGN e da GameSpot, ambas com nota máxima (10/10), e a do The Guardian, que concedeu cinco estrelas. Os elogios se concentram na riqueza de detalhes do mundo aberto fictício de Leonida, na liberdade de exploração e na relação entre os protagonistas Jason e Lucia, que acrescenta uma dimensão emocional à trama.
Até o tradicional The New York Times se rendeu, e dedicou ao jogo uma crítica intitulada “You’ll Fall in Love With GTA VI” (“Você vai se apaixonar por GTA VI”). O jornal americano entrou na onda de entusiasmo, embora tenha sido mais comedido na pontuação, equivalente a 90/100 no Metacritic.
O lançamento oficial de Grand Theft Auto VI está marcado para esta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. O jogo chega treze anos depois de seu antecessor, GTA V, lançado em 2013.