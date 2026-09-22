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Tecnologia

O que disse Trump na tribuna da ONU sobre os pedidos de regulação da IA

Presidente americano é completamente contra movimento mundial de freio à tecnologia e acredita em conspiração mundial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 16h16 | Atualizado em 23 set 2026, 10h39
Donald Trump, de terno azul e gravata vermelha, discursa em pódio escuro com o emblema da ONU, gesticulando com as mãos abertas e expressão séria. O fundo é uma parede de mármore verde-escuro.
Declarações do presidente americano começaram após executivos da tecnologia pedirem por freio mundial (Michael M. Santiago/Getty Images)
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O que disse Trump na tribuna da ONU sobre os pedidos de regulação da IA Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou nesta terça-feira, 22, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), os apelos por um marco regulatório internacional para a inteligência artificial (IA). Trump acusa quem defende o projeto de fazer parte de um “esquema globalista” para controlar a tecnologia.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Trump também anunciou que o governo americano passaria a usar o termo “superinteligência” para se referir à IA. “Soa muito melhor” do que “inteligência artificial” e é “muito mais adequado”, declarou Trump em seu discurso.

Em relação à regulamentação, ele afirmou rejeitar “qualquer tentativa de construir um projeto globalista para controlar a inteligência artificial”, mesmo com o aumento dos apelos por um controle coordenado da IA. “Toda grande tecnologia nova traz desafios, e a superinteligência não é exceção”, disse ele. O republicano tem se oposto veementemente à implementação de medidas de segurança para a tecnologia.

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Na segunda-feira, líderes de mais de 20 países, incluindo Canadá, Alemanha e Austrália, pediram uma supervisão mais rigorosa dessa tecnologia e a possível criação, sob os auspícios da ONU, de um órgão regulador internacional. Nem a China nem os Estados Unidos, ambos superpotências em IA, assinaram o apelo.

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(com AFP)

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