O que disse Trump na tribuna da ONU sobre os pedidos de regulação da IA

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Donald Trump rejeitou na Assembleia Geral da ONU os apelos por um marco regulatório internacional para a inteligência artificial (IA), acusando os defensores de um “esquema globalista”. Ele anunciou que o governo americano usará o termo “superinteligência”, considerado mais adequado. Entenda a postura dos EUA sobre a tecnologia.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou nesta terça-feira, 22, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), os apelos por um marco regulatório internacional para a inteligência artificial (IA). Trump acusa quem defende o projeto de fazer parte de um “esquema globalista” para controlar a tecnologia.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Trump também anunciou que o governo americano passaria a usar o termo “superinteligência” para se referir à IA. “Soa muito melhor” do que “inteligência artificial” e é “muito mais adequado”, declarou Trump em seu discurso.

Em relação à regulamentação, ele afirmou rejeitar “qualquer tentativa de construir um projeto globalista para controlar a inteligência artificial”, mesmo com o aumento dos apelos por um controle coordenado da IA. “Toda grande tecnologia nova traz desafios, e a superinteligência não é exceção”, disse ele. O republicano tem se oposto veementemente à implementação de medidas de segurança para a tecnologia.

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Na segunda-feira, líderes de mais de 20 países, incluindo Canadá, Alemanha e Austrália, pediram uma supervisão mais rigorosa dessa tecnologia e a possível criação, sob os auspícios da ONU, de um órgão regulador internacional. Nem a China nem os Estados Unidos, ambos superpotências em IA, assinaram o apelo.

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(com AFP)