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O que aconteceu no voo da British Airways que precisou fazer pouso de emergência

Aeronave que perdeu altitude partiu na segunda-feira do Aeroporto de Heathrow, em Londres, com destino a Chicago, nos Estados Unidos

Por Gabriela Caputo 6 out 2026, 09h06 | Atualizado em 7 out 2026, 14h15
Avião da British Airways branco e azul com motores azuis, trem de pouso estendido, voando contra um céu azul claro
O Boeing 777-200ER da British: queda brusca de altitude (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
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Um avião da British Airways que partiu de Londres rumo à Chicago, nos Estados Unidos, precisou retornar ao Reino Unido após um problema técnico ocasionar a perda repentina de 28.000 pés de altitude – aproximadamente 8.500 metros ou 8,5 quilômetros.

O voo BA295 partiu do Aeroporto de Heathrow às 12h14 de segunda-feira, 5, e sobrevoava a Irlanda a 37.000 pés, uma hora após a decolagem, quando a aeronave (um Boeing 777-200ER) enfrentou turbulência e máscaras de oxigênio foram liberadas, segundo informações do The Guardian. Um passageiro ouvido pelo jornal britânico afirmou que os pilotos conseguiram amortecer a sensação da queda e fizeram “um ótimo trabalho”.

Os pilotos acionaram o código de emergência internacional 7700 para o controle de tráfego aéreo e desceram o avião para menos de 10.000 pés. Então, realizaram uma curva em U para retornar gradualmente, voando em círculos, enquanto queimavam combustível para redução do peso da aeronave. Eles pousaram em solo inglês em segurança por volta das 17h. A causa oficial da emergência ainda não foi confirmada pela British Airways.

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