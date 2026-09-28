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A Nvidia anunciou o Open Agent Safety Platform, uma nova série de ferramentas para reforçar a segurança digital de agentes de IA. A empresa afirma que a tecnologia poderia ter evitado ataques como o da OpenAI ao Hugging Face e ao sistema de saúde australiano. A plataforma inclui OpenShell e Sentry para monitorar e controlar o acesso de IAs, combatendo as crescentes “fugas” de inteligências artificiais de ambientes de teste. Saiba mais sobre essa importante inovação.

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A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 28, o lançamento de uma nova série de ferramentas voltadas para a segurança digital de agentes de IA. A empresa afirma que as novas tecnologias poderiam ter “interrompido os ataques contra o Hugging Face”, biblioteca de modelos de IA atacada por agentes da OpenAI em 2026, em um dos primeiros casos divulgados de “fuga” de uma inteligência artificial de um ambiente de testes.

A nova tecnologia da Nvidia é chamada de Open Agent Safety Platform, e consiste em duas ferramentas separadas: o software OpenShell da empresa, que traça todas as ações de IAs que rodem nas CPUs da Nvidia, e o sistema de referência Sentry, que controla o acesso de todos os softwares, hardwares e sistemas internos que rodem agentes de IA. Além disso, o Sentry também adiciona um tipo de “olheiro” que monitora de forma contínua os comportamentos dos agentes.

O anúncio do novo conjunto de ferramentas de segurança chega após diversas empresas do ramo divulgarem que seus agentes de IA escaparam de ambientes de teste e invadiram sistemas reais. A OpenAI, criadora do ChatGPT, tem sido a principal responsável pela maior parte dos novos ataques, com cada vez mais novos casos descobertos com o passar do tempo.

O mais recente envolve a invasão de agentes da empresa a um conjunto de dados do sistema de saúde australiano, o Medicare. O acontecimento foi divulgado pela primeira vez pelo primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, durante a assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU).

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À Reuters, o vice-presidente da Nvidia, Justin Boitano, explicou que o conjunto de tecnologias poderia ter interrompido o ataque ao Hugging Face. A Nvidia comprou a biblioteca de IAs por US$ 13 bilhões poucos meses após ter sido invadida pelos agentes da OpenAI. De acordo com outros executivos da empresa, as ferramentas novas usam fórmulas matemáticas para determinar se um agente estaria tentando contornar regras diretamente ou se estaria criando outros subagentes para isso.