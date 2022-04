O novo (e surpreendente) formato do iPhone 14

Com o vazamento de novas informações sobre o iPhone 14, é possível perceber mudanças significativas que a Apple fara no smartphone. A mais recente novidade é a alteração no formato do iPhone 14 Pro, que agora terá um design mais curvo.

De acordo com o artista Ian Zelbo, responsável pela descoberta, o objetivo da Apple é corrigir um pequeno problema do iPhone 13 Pro. “O raio dos cantos do telefone não corresponde ao raio da colisão da câmera”, explica. Agora, o arredondamento tornará o design do smartphone praticamente perfeito.

Assim, haverá mais espaço para a grande câmera do novo modelo Pro, que terá aparência melhor e mais harmoniosa do que nunca.

Além disso, segundo rumores, as versões mais caras do iPhone 14 devem trazer câmeras até três vezes mais potentes do que as do iPhone 13. Também podem haver mudanças no processador, com a inauguração do potente A16 Bionic nos modelos vindouros.