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Tecnologia

O novo aviso de líder de segurança da OpenAI sobre a ‘cultura’ da empresa

Ex-funcionário alertou em artigo que a cultura da OpenAI está “quebrada” e que a empresa não atinge os níveis necessários de segurança para suas IAs

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h37
Logotipo da OpenAI em branco, com o símbolo de um nó entrelaçado e o texto OpenAI ao lado, sobre um fundo escuro com reflexos coloridos em tons de azul, roxo e verde
 (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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No último sábado, 3, o líder de segurança da OpenAI, David Robinson, se demitiu da empresa e publicou um artigo no veículo americano The Atlantic sobre o caso. O ex-funcionário acusa a empresa de promover uma cultura “quebrada”, e afirma que ela, assim como outras empresas do setor, não tem as medidas de segurança necessárias para conter o avanço perigoso da inteligência artificial (IA). 

David Robinson era responsável por liderar a produção dos relatórios de segurança que acompanhavam os lançamentos de produtos da OpenAI. Para o ex-funcionário, uma cultura diferenciada e incidentes como a fuga de agentes eram características típicas de grandes empresas do mercado de IA similares à criadora do ChatGPT. 

Robinson também revelou que concorda com as opiniões de funcionários que recentemente saíram de empresas similares e viralizaram nas redes com comentários sobre a falta de segurança das empresas. “Eu concordo com os funcionários que saíram recentemente, mas acredito que precisamos olhar de forma mais profunda e além de regras específicas ou leis. Precisamos falar sobre a cultura”. 

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Segundo ele, a OpenAI tem avançado no desenvolvimento da tecnologia, mas ao mesmo tempo, falhado em alcançar o nível necessário de segurança para seus modelos e agentes de IA. A empresa tem revelado cada vez mais reviravoltas com relação ao caso Hugging Face, em que agentes de IA da empresa saíram de seu ambiente de testes e invadiram diversos sistemas reais na internet, da biblioteca de IAs Hugging Face à sistemas de saúde de governos. 

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No último mês, o mercado de tecnologia teve grandes reações após a publicação de uma thread no X (antigo Twitter), feita por Jacob Coxon, ex-funcionário da Anthropic, criadora do Claude. Coxon acusava a ex-empresa e a OpenAI de ignorarem os alertas de especialistas e de buscarem o “fim da humanidade”. 

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