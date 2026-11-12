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Tecnologia

O nome preferido de Trump para a Nvidia após escândalo de CEO com espiã chinesa

Jensen Huang renunciou o cargo na gigante da tecnologia após caso amoroso vir à tona

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 13h20 | Atualizado em 12 nov 2026, 13h33
Mulher de cabelos escuros e casaco branco, sorrindo ao lado de homem de cabelos grisalhos, óculos e jaqueta preta, ambos posando para foto em ambiente interno com parede laranja e placa escura ao fundo
Alice e o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em 2025 (Reprodução/Reprodução)
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O nome preferido de Trump para a Nvidia após escândalo de CEO com espiã chinesa Priorize VEJA no Google

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 12, que o diretor executivo da Apple, Tim Cook, deveria substituir Jensen Huang na Nvidia, o qual renunciou após virem à tona dois casos amorosos, incluindo um com uma suposta espiã chinesa.

“Agora que o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang, que fez um trabalho fantástico, renunciou, só existe um homem que pode ocupar o seu lugar: Tim Cook, da Apple. Uma lenda substituindo outra lenda!”, afirmou em sua rede social Truth Social o mandatário, que mantinha uma relação próxima com Huang.

Jensen Huang renunciou ao cargo após revelações de casos extraconjugais que abalaram o valor de mercado da empresa. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 12, o conselho de administração da Nvidia anunciou a saída de Huang e a chegada de Colette Kress, agora CEO interina. Ela ocupa os cargos de diretora financeira (CFO, na sigla em inglês) e de vice-presidente executiva, que serão acumulados provisoriamente à presidência da empresa.

(Com AFP)

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