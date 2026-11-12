O nome preferido de Trump para a Nvidia após escândalo de CEO com espiã chinesa

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 12, que o diretor executivo da Apple, Tim Cook, deveria substituir Jensen Huang na Nvidia, o qual renunciou após virem à tona dois casos amorosos, incluindo um com uma suposta espiã chinesa.

“Agora que o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang, que fez um trabalho fantástico, renunciou, só existe um homem que pode ocupar o seu lugar: Tim Cook, da Apple. Uma lenda substituindo outra lenda!”, afirmou em sua rede social Truth Social o mandatário, que mantinha uma relação próxima com Huang.

Jensen Huang renunciou ao cargo após revelações de casos extraconjugais que abalaram o valor de mercado da empresa. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 12, o conselho de administração da Nvidia anunciou a saída de Huang e a chegada de Colette Kress, agora CEO interina. Ela ocupa os cargos de diretora financeira (CFO, na sigla em inglês) e de vice-presidente executiva, que serão acumulados provisoriamente à presidência da empresa.

(Com AFP)