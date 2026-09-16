‘O mundo está certo em ter medo’, diz Sam Altman sobre avanços tecnológicos da IA

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Sam Altman, CEO da OpenAI, alertou na conferência Dreamforce sobre o avanço assustador da Inteligência Artificial. Ele afirmou que a IA “irá muito longe” e que seus modelos já são mais inteligentes que humanos. Altman destaca a necessidade urgente de medidas de segurança e um novo rigor no desenvolvimento para evitar o excesso de poder e influência indevida.

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“O mundo está certo em temer isso”, disse o CEO da OpenAI, Sam Altman, sobre a evolução crescente da Inteligência Artificial (IA) durante a conferência Dreamforce, da Salesforce, que começou na última terça-feira, 15, e vai até essa quinta-feira, 17. O diretor da empresa responsável pelo ChatGPT explicou durante o evento que a tecnologia irá “muito longe”, e que os modelos de IA serão mais inteligentes que algumas pessoas.

A conferência Dreamforce é um evento anual promovido pela Salesforce para compartilhar e discutir os avanços da IA. Na edição de 2026, diversos executivos da tecnologia como Dario Amodei, Sam Altman e Jensen Huang participaram em palcos e discussões com público ao vivo. No caso de Altman, o CEO alertou que o medo sobre o futuro da tecnologia é real.

Para ele, o momento em que os agentes de IA se tornam mais inteligentes que a humanidade “finalmente aconteceu”. “É uma mudança grande agora quando alguém fala algo como ‘minha probabilidade de ruína é X ou Y agora’, isso nos atinge de uma forma diferente”, explicou. “É possível também ver um medo real de que algumas empresas ou empresas que desenvolvem IA possam ganhar poder demais e exercer um certo tipo de influência indevida na economia, ou empurrar uma visão de mundo à população”.

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O diretor da OpenAI reiterou como a mudança recente de patamar dos agentes de IA faz com que as medidas de segurança sejam necessárias. “Os modelos se tornaram tão bons tão rápido que precisamos tratar do alinhamento e do monitoramento e segurança com um novo nível de rigor”, afirmou. “Temos que estar dispostos a colocar nossas capacidades de desenvolvimento de tal forma que o alinhamento, segurança e monitoramento estejam sempre à frente das suas capacidades”.

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Na última semana, o CEO tornou-se parte de um grupo de executivos de grandes empresas de IA que vieram a público pedir que o desenvolvimento exponencial da tecnologia fosse interrompido, ao menos até que medidas de segurança mais potentes pudessem surtir efeito. Fazem parte desse grupo, além de Altman, o diretor da Anthropic (Claude) Dario Amodei, o dono da SpaceX e xAI, Elon Musk, e o diretor do Google DeepMind, Demis Hassabis.