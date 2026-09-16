‘O mundo está certo em ter medo’, diz Sam Altman sobre avanços tecnológicos da IA
Executivo participou de conferência em São Francisco com outros diretores de empresas de tecnologia
“O mundo está certo em temer isso”, disse o CEO da OpenAI, Sam Altman, sobre a evolução crescente da Inteligência Artificial (IA) durante a conferência Dreamforce, da Salesforce, que começou na última terça-feira, 15, e vai até essa quinta-feira, 17. O diretor da empresa responsável pelo ChatGPT explicou durante o evento que a tecnologia irá “muito longe”, e que os modelos de IA serão mais inteligentes que algumas pessoas.
A conferência Dreamforce é um evento anual promovido pela Salesforce para compartilhar e discutir os avanços da IA. Na edição de 2026, diversos executivos da tecnologia como Dario Amodei, Sam Altman e Jensen Huang participaram em palcos e discussões com público ao vivo. No caso de Altman, o CEO alertou que o medo sobre o futuro da tecnologia é real.
Para ele, o momento em que os agentes de IA se tornam mais inteligentes que a humanidade “finalmente aconteceu”. “É uma mudança grande agora quando alguém fala algo como ‘minha probabilidade de ruína é X ou Y agora’, isso nos atinge de uma forma diferente”, explicou. “É possível também ver um medo real de que algumas empresas ou empresas que desenvolvem IA possam ganhar poder demais e exercer um certo tipo de influência indevida na economia, ou empurrar uma visão de mundo à população”.
O diretor da OpenAI reiterou como a mudança recente de patamar dos agentes de IA faz com que as medidas de segurança sejam necessárias. “Os modelos se tornaram tão bons tão rápido que precisamos tratar do alinhamento e do monitoramento e segurança com um novo nível de rigor”, afirmou. “Temos que estar dispostos a colocar nossas capacidades de desenvolvimento de tal forma que o alinhamento, segurança e monitoramento estejam sempre à frente das suas capacidades”.
Na última semana, o CEO tornou-se parte de um grupo de executivos de grandes empresas de IA que vieram a público pedir que o desenvolvimento exponencial da tecnologia fosse interrompido, ao menos até que medidas de segurança mais potentes pudessem surtir efeito. Fazem parte desse grupo, além de Altman, o diretor da Anthropic (Claude) Dario Amodei, o dono da SpaceX e xAI, Elon Musk, e o diretor do Google DeepMind, Demis Hassabis.