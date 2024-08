Conheça o “Google” das doenças raras

Uma boa notícia para médicos e pacientes de doenças raras: saiu uma nova ferramenta que ajuda na localização do gene responsável pela enfermidade. Trata-se de um site de busca, como se fosse um Google específico de doenças hereditárias, mas com capacidade de dar match entre elas pela similaridade. O desenvolvimento do programa demorou quatro anos para ficar pronto e recentemente foi publicado European Journal of Human Genetics, que é a publicação oficial da Sociedade Europeia de Genética Humana. A maior parte das enfermidades raras, 80% delas, é hereditária, crônica, progressiva e pode levar o paciente ao óbito. Como a incidência na população é baixa em comparação as disfunções de alta incidência, como as cardiovasculares ou mesmo respiratórias, os médicos têm dificuldade no diagnóstico e no tratamento, consequentemente. Por isso, a importância dessa ferramenta, a primeira que se tem notícia feita para esse fim, segundo médicos e especialistas.

Conhecido como um dos padrinhos da inteligência artificial, o autor da ferramenta, o italiano Alberto Peccanaro já era um nome de destaque, mas ganhou popularidade ao sair do Google e alertar sobre os riscos da tecnologia para humanidade. Frente ao laboratório inteligência artificial da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, ele apostou no lado aposto da moeda, nos avanços que ela pode trazer principalmente para a saúde.

Antes de se transferir para o Brasil, em 2018, Peccanaro era professor do Departamento de Ciência da Computação da Royal Halloway, da Universidade de Londres. “Foram quatro anos de trabalho com minha equipe para colocar o projeto de pé, funcionando”, disse ele à VEJA.

Como funciona a ferramenta

Foi no PaccanaroLab, como ficou conhecido seu departamento na FGV, que o cientista desenvolveu o LanDis, a ferramenta que permite à população científica a ter uma visualização gráfica das distâncias entre 44 milhões de pares de doenças hereditárias fenotipicamente similares. No campo da ciência, a doença é uma perturbação de um conjunto de interações moleculares que acontecem em uma determinada área, chamada de módulos. Quando as enfermidades são fenotipicamente parecidas, essas alterações acontecem em regiões próximas.

A régua de medição da proximidade entre elas foi calculada a partir de um conjunto de palavras chaves retiradas de artigos científicos sobre as enfermidades, como drogas medicamentosas e principais sintomas, entre outros. Quanto maior o número de palavras comuns entre o par de doenças comparadas, menor a distância apontada nos diagramas. Essa análise é apresentada em uma interface, na forma de um mapa, com linhas representativas das distâncias, acompanhadas de evidências científicas. Toda doença no Landis tem um link para a OMIN (Online Mendelian Inheritance in Man), que cataloga todas as doenças humanas com componente genético, e para o Uniprot, um site gratuito de alta qualidade que concentra sequência de proteínas e suas funções.

O site (https://paccanarolab.org/landis) também é aberto e sem custo para se pesquisar. Segundo Paccanaro, “essa foi a forma de devolver para a sociedade o investimento realizado para as minhas pesquisas”.