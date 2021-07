O futuro chegou a bordo do Novo VW e-Delivery

O VW e-Delivery, primeiro caminhão leve elétrico totalmente desenvolvido, testado e fabricado em território nacional, já está disponível para vendas por meio da nossa rede de mais de 150 concessionários distribuídos estrategicamente em todo o Brasil. A novidade mais aguardada do segmento vem para iniciar uma nova era no transporte urbano de cargas no país.

O e-Delivery chega com a mesma qualidade, robustez e confiabilidade já consagradas em todos os produtos que carregam o logo da Volkswagen. Ele está disponível em duas opções, com 11 e 14 toneladas de peso bruto total, com capacidade de carga útil de, respectivamente, 6 320 e 9 055 quilos.

O lançamento do Volkswagen e-Delivery é fruto de investimentos da ordem de 150 milhões de reais e mais de 400 000 quilômetros de testes. Mais do que isso, ele é a visão de futuro da marca e também o primeiro caminhão elétrico inteiramente desenvolvido e fabricado no país, com a dedicação integral de 150 engenheiros e técnicos brasileiros.

Dupla elétrica

Modelo mais leve da família elétrica da Volkswagen, o e-Delivery 11 4×2 tem peso bruto total de 10 700 quilos. Já o e-Delivery 14 6×2 conta com peso bruto total de 14 300 quilos, sendo que o terceiro eixo com suspensor pode ser elevado, evitando consumo dos pneus quando o veículo estiver vazio, o que reduz custos operacionais.

Ambos são equipados com motor de 300 kW e torque máximo instantâneo de 2 150 Nm, isso significa que a força máxima é sentida imediatamente ao pisar no acelerador. O motor elétrico dispensa transmissão, já que o alto torque é transmitido diretamente para o eixo de tração. Com uma calibração minuciosa, os dois modelos atendem a uma ampla gama de aplicações, incluindo operações severas.

O e-Delivery conta com seis pacotes de baterias de íons de lítio, que conferem uma autonomia de até 250 quilômetros, dependendo das condições de uso. Opcionalmente, pode ser equipado com três pacotes de bateria, dependendo da necessidade de autonomia da operação. O modelo tem a função de regeneração de carga, que pode reaproveitar até 40% da energia proveniente das desacelerações e frenagens, maximizando a autonomia.

Na operação de recarga, o e-Delivery suporta carregadores até 150 kW de potência, bem acima da maioria das opções disponíveis no mercado, o que reduz significativamente o tempo do veículo parado nas estações de carregamento, aumentando a disponibilidade ao motorista.

Segurança total

O Novo VW e-Delivery foi inteiramente desenvolvido para oferecer a máxima segurança aos usuários. Faça sol ou faça chuva, não há riscos em nenhuma operação. Para cada situação com potencial risco, foram previstas soluções inteligentes, exaustivamente testadas e aprovadas.

Por exemplo, durante as sessões de recarga, a tomada é travada com o carregador para garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema. Em caso de alguma anomalia, o fluxo é interrompido automaticamente.

Como em todo veículo elétrico, seus cabos de alta-tensão são identificados na cor laranja e têm blindagem reforçada – e as conexões e componentes energizados não estão facilmente acessíveis ao usuário.

Quanto às baterias, elas possuem a composição mais estável e resistente a altas temperaturas do mercado. A construção de seu compartimento, totalmente vedado, garante proteção contra água, o que foi comprovado com rigorosos testes de passagem por áreas alagadas. Além disso, as baterias de íon de lítio são livres de níquel, cobalto e manganês, sendo a solução mais sustentável.

Inovação além do motor elétrico

O Novo VW e-Delivery conta com os mais refinados sistemas de inteligência, dotado de cerca de 100 sensores e novos controles eletrônicos. Além do programa de regeneração de energia, as soluções incluem funções inéditas, como o Eco-Drive Mode, que é acionado pelo motorista quando necessita economizar bateria.

Ele também é equipado de série com sensor de inclinação, que envia a informação para o motor automaticamente, que então ajusta a sua atuação diante da subida. De acordo com os testes realizados pela Volkswagen, o caminhão consegue partir em aclives de até 28% sem nenhum problema.

Os dois modelos contam com suspensão pneumática, que garante mais conforto, comodidade e integridade à carga. Por meio dela, o caminhão faz a leitura de carga por eixo (permitindo ao operador realizar a distribuição equilibrada no implemento) e a regulagem de altura por meio de teclas no interior do veículo, facilitando operações de carregamento do implemento.

O terceiro eixo com suspensor pneumático também possibilita que, quando necessário, o operador transfira carga para o eixo de tração, aumentando, assim, a aderência ao solo, o que evita a derrapagem dos pneus.

Tudo pode ser monitorado pelo motorista pelo painel de instrumentos.

Soluções integradas

Além de um caminhão ágil, confiável, silencioso e sustentável, a Volkswagen vai oferecer consultoria e serviços para a infraestrutura de eletrificação. Por meio de parcerias com as maiores empresas de eletromobilidade do mundo, o cliente terá suporte desde a especificação dos carregadores testados e aprovados pela montadora até a integração com fontes renováveis, podendo tornar sua frota 100% alimentada com energia limpa.

Além disso, foram criados dois planos de manutenção exclusivos para os caminhões elétricos, Volks|Total e-Prev e e-Prime, especialmente desenvolvidos para entregar ao cliente que abraçar a solução de mobilidade elétrica uma solução completa de serviços, com a mesma qualidade característica do Volks|Care.

Os clientes também contam com o RIO e-Fleet, primeiro serviço de conectividade para a gestão de frota de veículos elétricos. Por meio do aplicativo, o usuário pode acessar status de carregamento, autonomia, alcance e histórico de localização do veículo. E, entre outras facilidades digitais, também tem acesso à programação e otimização de manutenções.