O fim de uma era: Apple anuncia a aposentadoria do iPod

Quando foi apresentado pela primeira vez, há 20 anos, o iPod transformou a maneira como as pessoas ouviam música. Ele era portátil (para os padrões da época), tinha memória suficiente para milhares de músicas e dispensava a necessidade de carregar dezenas de CDs em todo lugar. Mas com a chegada dos serviços de streaming, esses gadgets da Apple se tornaram obsoletos. Não é mais necessário andar com um aparelho específico quando uma biblioteca com milhões de músicas está ao alcance de um clique em seu smartphone.

Nesta terça-feira (10), a Apple anunciou a aposentadoria do gadget. O último remanescente da linha, o iPod Touch, ainda é vendido em lojas da empresa espalhadas pelo mundo, mas apenas enquanto durarem os estoques.

“A música sempre esteve no centro do que fazemos na Apple, e trazê-la para centenas de milhões de usuários da forma como fez o iPod impactou mais do que apenas a indústria, também redefiniu como a música é descoberta, ouvida e compartilhada”, afirmou Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing da empresa.

A aposentadoria, na realidade, já vinha acontecendo há bastante tempo. O modelo Classic, o mais conhecido, já não era fabricado desde 2014. Outras versões, como Shuffle, que tocava músicas da biblioteca de forma aleatória, e o Nano, sem tela, foram descontinuadas há três anos.

Na mensagem de despedida publicada no site da empresa, a Apple afirma que o “espírito do iPod” vive em outros serviços, seja o Apple Music ou outros aparelhos, como o iPad e o próprio iPhone, que são descendentes diretos do design original do tocador de música. Hoje, olhando para a interface de qualquer streaming, pode parecer estranho pensar que um pequeno dispositivo foi tão revolucionário, mas o hábito de ouvir música a todo momento deve muito ao iPod.