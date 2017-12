Novos contratos futuros de bitcoin sugerem diminuição de ganhos

Os novos contratos futuros de bitcoin lançados nesta segunda-feira sugeriram que os operadores esperam que os ganhos de preços da bolha da criptomoeda diminuam nos próximos meses.

A bolsa de Chicago, CBOE Global Markets, lançou os futuros no final do domingo, marcando a primeira vez que os investidores poderão entrar no mercado de bitcoin através de uma grande bolsa regulada.

O contrato futuro de bitcoin de um mês começou a ser negociado às 21h (horário de Brasília) a 15.460 dólares. Nesta segunda-feira, o futuro negociava a 17.780 dólares às 15h, cerca de 10% acima do valor da bitcoin de 16,335 dólares na bolsa BTStamp.

Mas dado que a bitcoin quase triplicou em relação ao mês passado, e aumentou mais de 10% apenas nesta segunda-feira, o preço do futuro sugeriu que os investidores veriam aumentos de preços moderados.

E muitos operadores podem estar procurando por lucros além de um simples ganho no preço da bitcoin, disse Hussein Sayed, estrategista-chefe de mercado da FXTM em Dubai.

Ele observou ainda que a listagem do contrato de futuros na Cboe e, na próxima semana, no CME provavelmente proporcionará pelo menos uma oportunidade temporária de negociação de arbitragem devido a diferenças de preços.

Sayed acrescentou que a negociação de arbitragem deve levar a “melhora da eficiência de preços e provavelmente menos volatilidade”. Após a volatilidade diminuir, os investidores se concentrarão novamente na direção do preço, segundo ele.

Os futuros de bitcoin já foram oferecidos em algumas bolsas de criptomoedas não regulamentadas fora dos Estados Unidos, mas os investidores disseram que a estreia no mercado norte-americano conferirá maior legitimidade à moeda virtual volátil e estimulará a ampliação de seu uso.