Novo vazamento de ‘GTA VI’ por grupo hacker traz imagem de cidade nudista

A poucos dias de um anúncio oficial da Rockstar Games, a produção de Grand Theft Auto VI (GTA VI) voltou a ser alvo de vazamentos nesta semana. Sob o pseudônimo CyberLeek, um grupo ou indivíduo publicou uma série de vídeos de jogabilidade não autorizados repletos de nudez e passou a exigir que o público comprasse uma criptomoeda específica para liberar novos conteúdos. O episódio provocou reação imediata da Take-Two Interactive, controladora da desenvolvedora, justamente às vésperas do evento Olhar Estendido, marcado para a quinta-feira, 27, e do lançamento global do jogo, confirmado para 19 de novembro.

Os vídeos divulgados pelo CyberLeek expõem detalhes até então guardados a sete chaves sobre Leonida, o estado fictício que serve de cenário ao game. Entre as cenas vazadas aparecem elementos de sobrevivência e RPG que nunca haviam sido confirmados publicamente: marcadores de combustível nos veículos, mecânicas de furtividade, armas não letais e atividades paralelas espalhadas pelo mapa, como uma “cidade nudista” repleta de personagens como vieram ao mundo. Mais preocupante para a Rockstar é o indício de que o invasor tenha acesso a uma versão jogável e atual do título — e não apenas a arquivos de vídeo antigos, o que amplia a gravidade da falha de segurança.

Ao lado do material, o perfil publicou um manifesto criticando práticas correntes da indústria de videogames. Nele, o autor apresenta o vazamento como forma de protesto contra pré-vendas digitais e contra a remoção de recursos offline em determinados títulos, numa tentativa de justificar o ataque como ato político e não apenas extorsão.

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A resposta da Take-Two veio rápido: a empresa acionou a Justiça e enviou intimações a plataformas de tecnologia como Microsoft, Discord e X, buscando quebrar o sigilo de dados e identificar os endereços de IP por trás do CyberLeek antes de setembro.

Mesmo em meio à crise, o cronograma da Rockstar segue de pé. A companhia mantém para esta quinta-feira, 27, a exibição do Olhar Estendido, primeiro material oficial em vídeo desde o trailer de maio de 2025 — e a expectativa é que ele finalmente mostre como funciona a interação entre os protagonistas Jason e Lucia. O lançamento também não muda: Grand Theft Auto VI chega às lojas em 19 de novembro de 2026, com disponibilidade inicial exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.