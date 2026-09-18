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Tecnologia

Novo vazamento da Rockstar expõe dados confidenciais de GTA V e VI

Pacote publicado na internet revela expansões canceladas da versão atual e arquivos de desenvolvimento do próximo título da produtora

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 16h41 | Atualizado em 18 set 2026, 17h07
NOVA ERA - Cena do GTA VI: compradores receberão na caixa apenas um código
NOVA ERA - Cena do GTA VI: compradores receberão na caixa apenas um código (Rockstar Games/.)
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Novo vazamento da Rockstar expõe dados confidenciais de GTA V e VI Priorizar nos meus resultados Google

A produtora de jogos Rockstar Games sofreu um novo vazamento massivo de dados internos nesta sexta-feira, 18, quando um arquivo de aproximadamente 192 GB foi publicado na internet. O lote de dados, que complementa uma brecha de segurança registrada em dezembro de 2023, expôs o código-fonte completo de Grand Theft Auto V (GTA V) e arquivos conceituais de Grand Theft Auto VI (GTA VI).

Entre os materiais de GTA V acessados por mineradores de dados e moderadores estão ferramentas internas, menus de depuração e conteúdos descartados. O acervo revela detalhes da expansão cancelada “Agent Trevor”, na qual o protagonista trabalharia para o governo em missões envolvendo a CIA e facções internacionais. Os arquivos apontam projetos de missões com jetpacks, ataques a bases subaquáticas com submarinos, estações espaciais e interiores de mansões. Também foram identificados registros de uma expansão de zumbis com o personagem Michael e o planejamento de uma versão expandida do mapa de Liberty City para o quinto jogo.

Em relação a GTA VI, o vazamento reúne modelos 3D primários e dados do mapa, com estruturas renderizadas na engine de GTA V produzidas a partir de 2014 e 2015. Os diretórios trazem referências a termos como “everglades” e “florida”, alinhados à ambientação no estado fictício de Leonida, além de arquivos apontando para locais na América do Sul e Caribe, como Porto Rico. Segundo análises publicadas pela comunidade e especialistas nas redes sociais, o lote inclui ferramentas da empresa, áudios e ativos do novo título.

O vazamento expõe a vulnerabilidade do acervo histórico da empresa, enquanto a controladora Take-Two atua para conter a propagação dos arquivos na rede. Apesar do impacto da exposição do código e de materiais confidenciais, a avaliação de analistas é de que o cronograma oficial de lançamento de GTA VI não deve ser alterado.

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