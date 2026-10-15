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VÍDEO: Novo trailer de ‘GTA 6’ mostra casal criminoso e caos em Miami

Vídeo apresenta história de Jason e Lucia e traz música inédita para o jogo, que chega em novembro

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h28 | Atualizado em 15 out 2026, 11h51
Um homem e uma mulher, com expressões sérias, em um cenário tropical ao pôr do sol. O homem, à esquerda, veste regata branca. A mulher, à direita, segura duas pistolas. Palmeiras e um avião no céu rosado completam a cena
O casal criminoso Jason e Lucia estrela a história de GTA6 (Rockstar Games/Divulgação)
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A produtora Rockstar divulgou um novo trailer de Grand Theft Auto VI (GTA6) focado em apresentar a história e o cenário do game. Chamado de ‘Trailer de Lançamento’, o vídeo de pouco mais de um minuto e meio destaca a relação entre Jason e Lucia: o primeiro é um ex-militar que saiu do exército em condições ruins, a garota é uma ex-presidiária que usa tornozeleira eletrônica e juntos eles vão viver uma vida de crimes para tentar melhorar de vida.

O trailer mostra também muito da ambientação de Leonida, versão caricata de Miami no universo de GTA que serve de palco para a história. As imagens mostram um homem treinando aparentemente nu na academia, outro com uma cobra como pet perto do rosto, mulheres seminuas empunhando armas e com o rosto coberto, assim como explosões na cidade, perseguição de carros e ação em helicópteros.

O vídeo marca também a estreia de “Flower in a Hurricane” da dupla de compositores de trilhas originais Justice feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard, que é parte da trilha sonora original do game.

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GTA6 tem lançamento marcado para dia 19 de novembro com legendas em português e em versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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