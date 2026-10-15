VÍDEO: Novo trailer de ‘GTA 6’ mostra casal criminoso e caos em Miami

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A Rockstar divulgou o aguardado trailer de lançamento de GTA VI, revelando a dupla de protagonistas, Jason e Lucia, em uma trama de crimes e ambição. O vídeo imersivo apresenta a vibrante e caótica Leonida, a versão de Miami no game, com cenas de tirar o fôlego e a trilha sonora eletrizante. Prepare-se para o lançamento em 19 de novembro para PS5 e Xbox Series X|S.

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A produtora Rockstar divulgou um novo trailer de Grand Theft Auto VI (GTA6) focado em apresentar a história e o cenário do game. Chamado de ‘Trailer de Lançamento’, o vídeo de pouco mais de um minuto e meio destaca a relação entre Jason e Lucia: o primeiro é um ex-militar que saiu do exército em condições ruins, a garota é uma ex-presidiária que usa tornozeleira eletrônica e juntos eles vão viver uma vida de crimes para tentar melhorar de vida.

O trailer mostra também muito da ambientação de Leonida, versão caricata de Miami no universo de GTA que serve de palco para a história. As imagens mostram um homem treinando aparentemente nu na academia, outro com uma cobra como pet perto do rosto, mulheres seminuas empunhando armas e com o rosto coberto, assim como explosões na cidade, perseguição de carros e ação em helicópteros.

O vídeo marca também a estreia de “Flower in a Hurricane” da dupla de compositores de trilhas originais Justice feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard, que é parte da trilha sonora original do game.

GTA6 tem lançamento marcado para dia 19 de novembro com legendas em português e em versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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