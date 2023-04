Novo simulador de vida chega com a promessa de desbancar The Sims

The Sims, um dos jogos simuladores de vida mais conhecidos do mundo, terá um forte concorrente. A Paradox Tectonic anunciou o lançamento de Life by You, novo game para computadores. O jogo terá o envolvimento direto de Rod Humble, que foi responsável pela franquia de The Sims na Electronic Arts, e também é conhecido por ser o ex-CEO da Linden Lab, criadora de Second Life. Ou seja, um titã do ramo. Os jogadores de The Sims 4 não terão trabalho em perceber as semelhanças com o novo jogo, que terá acesso antecipado em 12 setembro deste ano.

O novo título estará disponível nas lojas digitais Steam e Epic Games Store. Nesta última custará R$ 139,99, enquanto na Steam o preço ainda não foi divulgado. Apesar das semelhanças com o rival, Life by You promete muitas novidades. De acordo com as informações da produtora, o simulador terá um mundo aberto, sem telas de carregamento, onde os jogadores serão responsáveis pela criação dos avatares e de todo o mundo ao redor. Em Life by You será possível explorar o mundo exterior em busca de entretenimento e diversão. O usuário também poderá alternar o personagem sob seu controle e assumir outros avatares durante suas expedições no jogo. Outra novidade é que as conversas serão feitas em idiomas reais – não no fictício Simlish, de The Sims.

Algumas coisas permanecem bem parecidas, no entanto. No jogo da Paradox, os personagens ainda terão necessidades que precisam ser atendidas. Eles precisarão descansar, socializar, se alimentar e se divertir, além de fazer necessidades fisiológicas e manter a higiene pessoal em dia. Os jogadores também poderão reproduzir relações sociais complexas no jogo, como conversas reais, carreiras e envolvimentos afetivos.

A equipe de desenvolvimento promete um jogo mais interativo, modificável e aberto, além de oferecer ferramentas para que os usuários criem itens, eventos e modificações. O lançamento antecipado tem como um dos objetivos a maior participação dos usuários no desenvolvimento do jogo, recebendo feedbacks e sugestões. Por esse motivo, o lançamento será feito com o projeto ainda em andamento, o que demandará alguma paciência dos jogadores para enfrentar bugs e funcionalidades incompletas.

