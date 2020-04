Novo foguete da SpaceX passa em teste de segurança

Nesta segunda-feira (27), a SpaceX anunciou que os testes realizados no foguete Starship durante o final de semana foram concluídos com sucesso. Trata-se de um marco no progresso da empresa que pretende usar a nave para um um dia enviar cargas e pessoas para a Lua e Marte.

A prova de fogo do protótipo ocorreu durante a noite do domingo (26), quando os motores passaram por um teste de pressão super fria, que consiste em encher o veículo de nitrogênio líquido para ver se ele aguenta os mesmos níveis de pressão que deve lidar quando estiver abastecido para a decolagem.

A SpaceX já havia perdido três veículos: os protótipos se romperam ou implodiram enquanto estavam nas instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas. Com a checagem mais recente, abre-se caminho para que esse veículo em particular consiga decolar em baixa altitude nas próximas semanas.