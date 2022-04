Novo Aston Martin é muito mais difícil de roubar

Um novo modelo do cupê Aston Martin Vantage, aperfeiçoado pela empresa norte-americana Add Armor, vem com ferramentas e truques que exacerbam os já manjados vidros à prova de balas (embora, é claro, também os possua). Trata-se de um veículo que conta com um firewall anti-hacker, teto composto de aço resistente a explosões e maçanetas elétricas que, ao toque de um botão, emitem choques para afastar criminosos.

A empresa também oferece um sistema de cortina de fumaça que pode ser essencial para o motorista em um momento de fuga. De acordo com a Add Armor, os apetrechos resultam em um aumento de 204 quilos no peso do carro — o que, segundo a empresa, não altera de forma significativa a velocidade ou estabilidade do veículo.

Esse modelo do Vantage sai por 200 mil dólares (ou quase 940 mil reais), que é o preço normal do carro, mais 32,5 mil dólares de investimento nos mecanismos tecnológicos (equivalente a 152 mil reais). O total, então, gira em torno de 1,1 milhão de reais.