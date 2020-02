Novo app de livros de colorir ajuda pessoas a relaxar e ganhar foco

Um aplicativo a ser lançado no Brasil segue uma tendência bem popular nesse mercado: os apps de bem-estar. A proposta do Lake, desenvolvido por uma equipe eslovena e que chega a brasileiros na quinta-quinta 13, propõe pintar livros digitais de colorir como forma de relaxar a mente e aumentar o foco.

Lançado inicialmente em 2017, em terras europeias, o app se baseia em técnicas de meditação que estimulam o indivíduo a prestar atenção em apenas uma atividade por vez, sem distrações. Opõe-se assim ao cotidiano atribulado de informações e tarefas ao qual estamos acostumados nesta era ultraconectada. Nos locais em que já está atuante, mais de 5,6 milhões de pessoas baixaram o app em smartphones, na maioria mulheres entre 20 e 45 anos que afirmam procurar relaxamento.

“Recebemos e-mails com relatos de que o Lake ajuda pessoas a cair no sono, a diminuir a ansiedade, a superar períodos de depressão etc.”, contou a VEJA Katarina Lotrič, cofundadora da startup eslovena responsável pela criação do app. “Ele serve para quem quer achar conforto em se expressar, sem necessariamente ter de focar em um resultado final. É impossível colorir errado.”

Em homenagem à estreia no Brasil na próxima semana, o Lake oferecerá uma coleção de desenhos feitos pela brasileira Isadora Zeferino. A artista escolheu temas da cultura do país para inspirar ilustrações: fauna, flora e música nacionais estão entre os temas.

A criação do app foi motivada pelo sucesso dos livros de colorir para adultos que, em 2015, venderam mais de 12 milhões de cópias pelo mundo. De acordo com os adeptos da moda, pintar os desenhos seria uma atividade relaxante.

Mas o aplicativo está longe de ser o único a focar no bem-estar. Com o aumento da popularidade de práticas como a ioga e a meditação, apps destinados a um estilo de vida mais saudável estão em alta.

Por exemplo: o Water Drink Reminder, que lembra a clientela de tomar água ao longo do dia, já foi baixado 10 milhões de vezes. Receitas Light e Yoga Daily Fitness, que promovem, respectivamente, dietas saudáveis e a prática da ioga, apresentam 500 mil downloads cada.

Para Katarina, essa popularização reflete a busca por uma forma de lutar contra a pressa e o excesso de informação que testemunhamos com frequência. “Muitas vezes, não estamos presentes no aqui e agora”, opinou. “Os apps de bem-estar ajudam com isso. Eles não são a solução mágica para nossos problemas, mas podem nos impulsionar a chegar a isso”.